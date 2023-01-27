الجزيرة مباشر ترصد ارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان في الشمال السوري (فيديو)

قال ملهم خليل أخصائي أمراض الدم والأورام في مستشفى إدلب المركزي إنه تم رصد أرقام متزايدة لحالات الإصابة بمرض السرطان في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة شمال غربي سوريا.

وأضاف خليل لبرنامج (المسائية) على شاشة الجزيرة مباشر، مساء الخميس، أنه خلال النصف الثاني من العام الماضي، تم تسجيل 850 حالة إصابة بمرض السرطان منهم 200 حالة إصابة بسرطان الثدي، مشددًا على أن حالة أغلب المصابين وصلت إلى درجات متقدمة.

وتابع أن مستشفى إدلب المركزي الذي أنشئ عام 2019 في المناطق المحررة، يقوم بمهمة استقبال جميع الحالات المرضية السجلة بمعدل 20 حالة يوميًا، وتقدم لبعضهم الجرحات اللازمة. في حين يتم تحويل بعض الحالات للاستشفاء في تركيا.

وقال “لدينا 3 عيادات متخصصة وهي تستقبل جميع أنواع السرطانات، لكننا نواجه نقصًا حادًا في الأدوية المناعية خاصة لمرضى سرطان الثدي”.

وأضاف “هناك 4 عينات من السرطانات مدعومة بالكامل في حين أن البقية تحتاج تكاليف عالية، وغالبية المرضى ليس لديهم موارد مالية للعيش ناهيك عن العلاج”.

وأوضح إخصائي أمراض الدم والأورام في مستشفى إدلب المركزي أنه بالنظر إلى الزيادة المرتفعة لمرضى السرطان في المناطق المحررة “ورغم المحاولات التي نقدمها من أجل تقديم العلاجات والجرحات الضرورية لأكثر من 20 حالة يوميًا، فإن هناك حاجة ماسة لتوفير معدات التشخيص وأنواع العلاج وخاصة الأدوية ذات التكلفة العالية”.





وتعاني المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة شمال غربي سوريا من فقر شديد في المنشآت الطبية، خاصة تلك التي تعالج الأمراض الخبيثة مثل السرطان والأورام.

وكانت كاميرا الجزيرة مباشر في سياق تغطياتها المباشر لحملة (#اثنا_عشر_شتاء_قارسا) قد رصدت الأوضاع داخل ” قسم أمراض الدم والأورام بمستشفى إدلب المركزي، حيث يحوي المستشفى العديد من الحالات المصابة بالسرطان والذين تتفاقم حالتهم أيضا مع معاناتهم من البرد والتلوث وسوء الأحوال المعيشية وعدم توفر العلاج اللازم لهم.