“ذا أتلتيك” يكشف عن الوجهة المحتملة لزيدان بعد تأجيل حلم تدريب منتخب فرنسا

يحلم الفرنسي من أصول جزائرية زين الدين زيدان بتدريب المنتخب الفرنسي، وكان ينتظر إسناده تولي إدارة المنتخب عقب مونديال قطر 2022، لكن مع تجديد عقد المدرب الحالي ديديه ديشامب حتى عام 2026، كثرت التحليلات والتوقعات حول وجهة زيدان المقبلة.

في هذا السياق كشف موقع “ذا أتلتيك” البريطاني، أحد أشهر المواقع الرياضية الإخبارية العالمية، في تقرير مطول عن الوجهة المحتملة لزين الدين زيدان في حال قرر العودة إلى التدريب خلال الفترة المقبلة، خاصة مع انتهاء فرصة تولي تدريب المنتخب الفرنسي في الوقت القريب.

وكانت العديد من التقارير الصحفية التي خرجت قبل مونديال قطر، تشير إلى أن زيدان ينتظر انتهاء البطولة ونهاية عقد ديشامب مع المنتخب ليتولى تدريب “الديوك”، إلا أنه بعد وصول فرنسا إلى نهائي المونديال وخسارة اللقب بركلات الترجيح أمام الأرجنتين، جعل الاتحاد الفرنسي يجدد الثقة في ديشامب.

وقال الموقع نقلًا عن أحد المصادر المقربة من زيدان: “بخلاف تدريب فرنسا، فإن الأدوار التي ستنال إعجابه ستكون إما فترة ثالثة مع ريال مدريد أو تدريب يوفنتوس حيث حقق نجاحًا كبيرًا كلاعب هناك، أو يتولى تدريب نادي مسقط رأسه مرسيليا إذا وصلوا إلى مركز يمكنهم التنافس على البطولات الكبرى مرة أخرى”.

Reports in France suggest Zinedine Zidane “envisages almost nothing” other than coaching the national team. But Didier Deschamps’ new contract means he is still waiting. It leads to two questions. If not now, when? And if not France, where? 📝 @OliverKay — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) January 26, 2023

وأضاف “لقد رفض محاولات من باريس سان جيرمان في مناسبات عدة -كان آخرها الصيف الماضي- عندما عدّوه مرشحًا قويًا لتولي المنصب بعد ماوريسيو بوكيتينو، وكان أحد أسباب رفضه هو احتمال تدريب فرنسا بعد مونديال قطر، والسبب الآخر هو احترامه الدائم لمرسيليا”.

ورأى “ذا أتلتيك” أن وجود احتمالين أو ثلاثة مع ابتعاد فرصة تدريب فرنسا لمدة 18 شهرًا أخرى على الأقل -لما بعد يورو 2024- ربما يجعل زيدان يفكر في أي فرصة مستقبلية، “على سبيل المثال باريس سان جيرمان أو بايرن ميونيخ ميونيخ، أو أحد الأندية الرائدة في الدوري الإنجليزي الممتاز”.

وذكر التقرير أن إنجاز زيدان بصفتيه لاعبًا ومدربًا، يمكنه من أخذ وقته في الاختيارات المناسبة بدلًا من البحث عن التدريب لأجل المال فقط، مشيرًا إلى أنه في يوم من الأيام ستكون قيادة فرنسا هي وظيفته مدربًا.

وفي السياق، قال رئيس نادي ريال مدريد السابق رامون كالديرون في تصريح لـ”ذا أتلتيك”: “نرى بعض المدربين الذين يريدون أن يكونوا هم الأبطال، مثل مورينيو ورافائيل بينيتز، لكن زيدان على العكس من ذلك، إنه هو وفيستنتي ديل بوسكي يحبان إعطاء دور البطولة للاعبين”.

وأضاف: “إنهما خلف الكواليس ويديران غرور النجوم وعقلياتهم، حيث أنه ليس من السهل إبقاء النجوم سعيدة عندما لا يمكنهم جميعًا اللعب، وهذه مشكلة. أنت بحاجة إلى استراتيجية للمباريات، ولكن قبل كل شيء يجب أن تكون عالمًا نفسيًا، وديل بوسكي وزيدان هما الأفضل في ذلك”.