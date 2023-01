“ذا أتلتيك” يكشف عن الوجهة المحتملة لزيدان بعد تأجيل حلم تدريب منتخب فرنسا

يحلم الفرنسي من أصول جزائرية زين الدين زيدان بتدريب المنتخب الفرنسي، وكان ينتظر إسناده تولي إدارة المنتخب عقب مونديال قطر 2022، لكن مع تجديد عقد المدرب الحالي ديديه ديشامب حتى عام 2026، كثرت التحليلات والتوقعات حول وجهة زيدان المقبلة.

في هذا السياق كشف موقع “ذا أتلتيك” البريطاني، أحد أشهر المواقع الرياضية الإخبارية العالمية، في تقرير مطول عن الوجهة المحتملة لزين الدين زيدان في حال قرر العودة إلى التدريب خلال الفترة المقبلة، خاصة مع انتهاء فرصة تولي تدريب المنتخب الفرنسي في الوقت القريب.

وكانت العديد من التقارير الصحفية التي خرجت قبل مونديال قطر، تشير إلى أن زيدان ينتظر انتهاء البطولة ونهاية عقد ديشامب مع المنتخب ليتولى تدريب “الديوك”، إلا أنه بعد وصول فرنسا إلى نهائي المونديال وخسارة اللقب بركلات الترجيح أمام الأرجنتين، جعل الاتحاد الفرنسي يجدد الثقة في ديشامب.

وقال الموقع نقلًا عن أحد المصادر المقربة من زيدان: “بخلاف تدريب فرنسا، فإن الأدوار التي ستنال إعجابه ستكون إما فترة ثالثة مع ريال مدريد أو تدريب يوفنتوس حيث حقق نجاحًا كبيرًا كلاعب هناك، أو يتولى تدريب نادي مسقط رأسه مرسيليا إذا وصلوا إلى مركز يمكنهم التنافس على البطولات الكبرى مرة أخرى”.

Reports in France suggest Zinedine Zidane “envisages almost nothing” other than coaching the national team.

But Didier Deschamps’ new contract means he is still waiting.

It leads to two questions. If not now, when? And if not France, where?

📝 @OliverKay

— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) January 26, 2023