الأمم المتحدة: هكذا بلغ الجوع في سوريا مستويات قياسية

حذّر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الجمعة، من أن معدلات الجوع في سوريا بلغت مستويات قياسية في بلد ينهشه نزاع دام ويرافقه انهيار اقتصادي ومالي مزمن.

وقال البرنامج في بيان بعد نحو 12 عامًا على اندلاع النزاع “لا يعرف 12 مليون شخص من أين ستأتي وجبتهم التالية؟ فيما 2.9 مليون معرضون لخطر الانزلاق إلى الجوع”، ما يعني أن 70% من السوريين “قد يكونون غير قادرين قريبًا على وضع طعام على المائدة لعائلاتهم”.

وأضاف البرنامج أن “الجوع يرتفع إلى أعلى مستوياته” بعد 12 عامًا من النزاع.

وبحسب البرنامج فإن هناك مخاوف حقيقية مرتبطة بازدياد معدلات سوء تغذية الأطفال وأمهاتهم “بسرعة لا سابق لها”.

وقال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي خلال زيارة يقوم بها إلى دمشق الأسبوع الحالي “إذا لم نتعامل مع هذه الأزمة الإنسانية في سوريا، فإن الأوضاع ستزداد سوءًا بطريقة لا يمكن أن نتخيلها”.

وحذّر من أن ذلك “قد يؤدي إلى موجة نزوح جديدة، كتلك التي اجتاحت أوربا في العام 2015″، متسائلًا “هل هذا ما يريده المجتمع الدولي؟”.

ويقدم برنامج الأغذية العالمي مساعدات غذائية لنحو 5.6 ملايين شخص في سوريا كل شهر.

ويوفر البرنامج للأطفال وجبات صحية خفيفة في المدارس في جميع أنحاء البلاد، ويساعد الأمهات والأطفال على تناول المزيد من الوجبات الغذائية الصحية، ويدعم الأسر لاكتساب مهارات جديدة لكسب الدخل.

وتشهد سوريا بعد سنوات من الحرب أزمة اقتصادية خانقة ترافقت مع ارتفاع في أسعار المواد الأساسية 12 مرة خلال السنوات الثلاث الماضية فقط، وانقطاع شبه دائم للتيار الكهربائي وشح في المحروقات، كما باتت غالبية السكان تحت خط الفقر.

وتشهد سوريا منذ العام 2011 نزاعًا داميًا تسبب بمقتل نحو نصف مليون شخص وبدمار هائل في البنى التحتية ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.