قيادي بحماس: المقاومة هي من تقرر الأدوات والوقت المناسب للرد على جرائم الاحتلال (فيديو)

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية “حماس” إسماعيل رضوان إن المقاومة تقترب من مرحلة التصعيد الشامل مع الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن حكومة بنيامين نتنياهو التي تعد الحكومة “الأكثر تطرفًا” في تاريخ إسرائيل تتحمل تبعات هذا التصعيد.

وأضاف رضوان خلال مشاركته في برنامج “المسائية” على قناة الجزيرة مباشر، مساء الجمعة، أن حكومة نتنياهو تجر المنطقة بالكامل لتصعيد غير مسبوق، داعيًا أبناء الشعب الفلسطيني إلى التصعيد المضاد لمواجهة “مشروع هذه الحكومة الصهيونية اليهودية”.

وعقب يوم من استشهاد 10 فلسطينيين في مخيم جنين، قُتل 8 إسرائيليين على الأقل وأصيب آخرون، مساء الجمعة، بإطلاق نار في مستوطنة النبي يعقوب شمالي مدينة القدس، وفق إعلام عبري.

وكانت مقاتلات إسرائيلية قد استهدفت بعدد من الصواريخ موقعَين للمقاومة الفلسطينية في مخيم المغازي، وسط قطاع غزة، ومحيطَ مرصد للمقاومة الفلسطينية شرق بيت حانون.

وأوضح القيادي في حركة حماس في رسالة موجهة للحكومة الإسرائيلية الحالية بأن “هذه الجرائم لن تمر دون حساب، وأن دماء الشهداء لن تذهب هدرًا”.





وقال إنه “لا توجد حدود لرد المقاومة الفلسطينية، وأن جميع فصائلها على جهوزية تامة للدفاع عن الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية”.

وأضاف أن قيادة المقاومة هي من يقرر الأدوات المناسبة للرد على “جرائم” جيش الاحتلال في الوقت المناسب.

وبثت “كتائب القسام”، الجناح المسلح لحركة حماس، مشاهدَ من تصدي دفاعاتها الجوية فجر اليوم الجمعة، للطائرات الحربية الإسرائيلية في سماء قطاع غزة بصواريخ أرض-جو، وبالمضادات الأرضية.

وحول موقف حركة حماس من قرارات السلطة الفلسطينية بوقف جميع علميات التنسيق الأمني مع إسرائيل، أوضح رضوان أن “هذا القرار مرحب به”. مطالبًا السلطة بضرورة الالتزام الفعلي بمضامين القرار وترجمته بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين كافة والمقاومين في الضفة الغربية لينضموا للمقاومة.