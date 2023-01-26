قتيل ومصاب في هجوم بـ”ساطور” داخل كنيسة في إسبانيا

أعلنت النيابة العامة الإسبانية عن فتح تحقيق على خلفية الاشتباه بوقائع إرهابية بعد هجوم بسلاح أبيض تسبب في مقتل شخص وإصابة آخرين بجروح، مساء الأربعاء، في كنيسة بمدينة ألخيسيراس في جنوب إسبانيا.

وقالت النيابة العامّة إن التحقيق سيتولاه قاض من المحكمة المختصة بشؤون الإرهاب، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وقالت وزارة الداخلية الإسبانية إنّه “قبيل الساعة الثامنة مساء، نفّذ شخص هجومًا بسلاح أبيض، فقتل شخصًا وأصاب آخرين بجروح” في كنيسة سان إيسيدرو في ألخيسيراس، بمقاطعة قادس.

وأضافت أن “المهاجم أوقف ووضع قيد الحجز”.

وأوضح البيان أن القتيل سقط خارج الكنيسة في حين أصيب شخص بجروح داخلها.

من جهته، أفاد مصدر أمني لوكالة الأنباء الفرنسية أن القتيل هو مساعد في الكنيسة، وأن أحد الجرحى كاهن.

وأضاف المصدر أن المهاجم كان يرتدي جلبابًا، وقد “صرخ بشيء ما” أثناء تنفيذه الهجوم.

من جهتها، أفادت وسائل إعلام محلية نقلًا عن إفادات شهود عيان أن المهاجم قتل المساعد الكنسي بوساطة ساطور.