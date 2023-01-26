لبنان.. رئيس “مبادرة الإنقاذ الوطني” يقدم إعلان مبادئ لترتيب البيت السني (فيديو)

قال مازن الحجار، رئيس الهيئة التأسيسية لـ”مبادرة الإنقاذ الوطني” في لبنان، إن المبادرة المقدمة لترتيب البيت السني واللبناني ليست مبادرة سياسية أو حزبية، بل هي مشروع مفتوح أمام الجميع لإصلاح الوضع العام في لبنان.

وأضاف مازن الحجار خلال مقابلة مع برنامج “المسائية” على قناة الجزيرة مباشر، الأربعاء، أن المبادرة المقدمة هي محصلة 10 سنوات من العمل والمحاولات التي توجت بالصيغة التي تم عرضها.

وأوضح أن هذه المبادرة تقوم على ترتيب البيت السني واللبناني وفق مبادئ عامة تشمل:

إيجاد بديل سياسي لما هو موجود على الساحة اللبنانية من خلال تجاوز المنظور المذهبي والطائفي.

تجاوز مفهوم “الزعيم السياسي” والانحياز بدلا من ذلك إلى الأفكار القيادية التي يلتف حولها المجتمع، من خلال معالجة البيئة السياسية التي أدت إلى فشل الزعماء السياسيين السابقين في لبنان.

تشكيل نخبة وقيادات سياسية جديدة تتميز بامتلاكها لفكر يقوم على قبول الرأي الآخر، والتفاعل السريع مع التحولات العالمية.

توفير حد أدنى من الأخلاق في العمل السياسي.

وذكر الحجار أن ترتيب “البيت السني” جزء من ترتيب البيوت الداخلية الأخرى المشكّلة للبنان، مؤكدًا أن المبادرة تراهن على الانفتاح أكثر على شركاء من غير أهل السنة.

وكان مفوض الإعلام بمبادرة الإنقاذ الوطني في لبنان، زياد دندن، قد أوضح أن المبادرة هدفها ترتيب البيت السني في البلاد، وأنها ليست موجهة ضد أحد.

وأضاف في مؤتمر صحفي للهيئة التأسيسية للمبادرة أنها تتشكل من مجموعة من السياسيين والمتخصصين أصحاب التجارب والناشطين المستقلين المنتمين لمذاهب فكرية متعددة يجمعهم الحرص على مستقبل لبنان.

وأوضح دندن أن المبادرة تسعى لتحصين الساحة الجامعة على مستوى لبنان، والعمل على تكريس التعددية والتنوع في البيئة الواحدة، والتنسيق بين المكونات الاجتماعية السنية مع المرجعيات العملية لتكوين رؤية منسجمة مع التطورات العالمية.

وأوضح مازن أن السياق الدولي المتمثل في “الحرب العالمية الثالثة على أرض أوكرانيا” وسباق القوى العظمى على من يقود العالم، يقتضي من اللبنانيين العمل على وجه السرعة لتجاوز الأزمة الاجتماعية والسياسية الضاغطة، وترتيب البيت اللبناني من الداخل استعدادًا للمرحلة المقبلة التي ستكون خطيرة، على حد قوله.