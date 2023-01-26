حكم بسجن مهندس صيني في أمريكا 8 أعوام بتهمة التجسس

قضت محكمة أمريكية بالسجن 8 أعوام على مواطن صيني، بعد اتهامه بتزويد بكين بمعلومات حول خبراء أمريكيين بهدف تجنيدهم.

وقالت السلطات الأمريكية إن (جي تشاوكون) وصل إلى الأراضي الأمريكية بتأشيرة طالب عام 2013، واتُّهم بالتعرّف على علماء ومهندسين أمريكيين يُحتمل تجنيدهم من جانب جهاز الاستخبارات الصينية.

وأوقف في سبتمبر/ أيلول 2018 لأنه أعطى معلومات حول 8 أشخاص أمريكيين مجنّسين وأصولهم من الصين أو تايوان، وكان بعضهم متعاونا مع قطاع الدفاع في الولايات المتحدة.

وأدين تشاوكون لتصرّفه بشكل غير قانون بصفته عميلًا لحكومة أجنبية وبإدلائه بتصريحات مضلّلة، في ختام محاكمة استغرقت أسبوعين في شيكاغو.

ووفقًا لوزارة العدل الأمريكية، فإن جي تشاوكون تصرّف تحت إشراف شو بانجون وهو عميل صيني للاستخبارات مُدان بالسجن 20 عامًا في الولايات المتحدة لأنه حاول سرقة تقنيات شركات طيران أمريكية وفرنسية.

وأدين بانجون عام 2021 لسعيه بدءًا من عام 2013، إلى الحصول على معلومات لصالح الصين بشأن شركات طيران عديدة بينها الأمريكية “جنرال إلكتريك أفييشن” الرائدة في تصنيع محركات الطائرات في العالم، والفرنسية “سافران” التي تعاونت مع الأولى لتطوير محرّك.

وشهدت الفترة الأخيرة توترات حادة بين واشنطن وبيجين بشأن جزيرة تايوان، حيث وقفت الولايات المتحدة بجانب الجزيرة المتوترة علاقتها بالصين، وأقرت قانونًا في ديسمبر/ كانون الأول بتفويض الدفاع الوطني الأمريكي تزويدها بالمساعدات العسكرية.