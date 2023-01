“تصاعد مقلق وأرقام صادمة”.. تقرير جديد يرصد ارتفاع حالات الإسلاموفوبيا في أوربا

كشفت تنسيقية محاربة الإسلاموفوبيا في أوربا عن أرقام صادمة خلال تقريرها السنوي الذي يتعلق بانتشار ظاهرة كراهية الإسلام في مختلف الدول الأوربية عامة وفرنسا خاصة.

وذكرت التنسيقية خلال مقدمة التقرير الذي جاء في نحو 100 صفحة، وشمل دراسة ميدانية موثقة في دول أوربا جميعها أن الأرقام التي عرضتها لا تعكس حقيقة الواقع الذي يعيشه المسلمون في دول أوربا مع وجود هوة كبيرة بين التقارير الرسمية وموجات الإسلاموفوبيا التي أخذت في الارتفاع بشكل كبير السنة الأخيرة.

وسجلت التنسيقية 467 حادثة تتعلق بالعنصرية و128 حادثة تتعلق بالكراهية والاستفزاز و71 حادثة تتعلق بالإهانات و59 حادثة تتعلق بالتحرش الأخلاقي و44 حادثة تتعلق بالتشهير و27 حادثة بالاعتداءات الجسدية و33 حادثة مرتبطة بقانون مكافحة الانفصالية.

CCIE's annual report on islamophobia is Europe is now available !

