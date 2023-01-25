وداع حار لرئيسة وزراء نيوزيلندا في آخر يوم لها بمنصبها (فيديو)

ودعت جاسيندا أرديرن رئيسة وزراء نيوزيلندا المستقيلة شعبها وداعًا حارًا في آخر يوم لها برئاسة الحكومة، وتحدثت عن اللطف والتعاطف الذي أظهره لها النيوزيلنديون، ولكنها قالت إنها مستعدة لتكون أختًا وأمًا.

ووصلت أرديرن (42 عامًا) الثلاثاء إلى تجمع للسياسيين وكبار السن من شعب الماوري في بلدة راتانا الصغيرة الواقعة شمالي العاصمة ولنجتون، وأحاط بها أنصارها على الفور سعيًا لالتقاط الصور معها، وجاء ذلك بعد أيام من إعلانها الذي صدم العالم، أنها “لم يعد لديها طاقة” لقيادة البلاد وأنها ستتنحى.

وقالت أرديرن في كلمة أمام التجمع “شكرًا لكم من أعماق قلبي على أعظم شرف في حياتي”.

وحل محل أرديرن كريس هيبكنز زعيم حزب العمال الجديد.

وقالت “أنا مستعدة لأن أتولى أشياء كثيرة. أنا مستعدة لأن أكون نائبة في مقعد خلفي (بالبرلمان). أنا مستعدة لأن أكون أختًا وأمًا”.

وتبلغ ابنتها نيف من العمر 4 سنوات، وستبدأ الذهاب إلى المدرسة في يونيو/حزيران المقبل.

والأسبوع الماضي، فاجأت جاسيندا بلادها عندما أعلنت فجأة استقالتها من منصبها، بعد أقل من 3 أعوام على فوزها بولاية ثانية إثر فوز انتخابي ساحق.

واستقالت جاسيندا مؤكدة أنها “لم تعد تملك ما يكفي من طاقة” للاستمرار في حكم البلاد بعد 5 سنوات ونصف السنة في الحكم، وقبل 9 أشهر من موعد الانتخابات التشريعية.