فتاتان تطلقان موقعا لمساعدة محجبات فرنسا على إيجاد عمل وتنجحان في توظيف العشرات

أطلقت فرنسيتان مسلمتان موقعًا إلكترونيًّا لمساعدة النساء المحجبات في العثور على وظائف، يقدّم لهن حلًّا للعمل بالقطاع الخاص، حيث يتمتع أرباب العمل فيه بحرّية تقرير الالتزام بـ”الحياد الديني”، وذلك في مقابل تشدد القطاع العام الذي يحظر ارتداء الحجاب.

ونقلت صحيفة (التايمز) البريطانية، الاثنين، عن ياسمين درواز (21 عامًا)، وهي مؤسِّسة موقع “Job Hijab”، قولها إن المسلمات اللواتي يرغبن في التقدم للوظائف والاحتفاظ بحجابهن في الوقت ذاته، يتعذّر عليهن التعرف على الشركات التي لا تمانع ذلك، ونتيجة لذلك، تتقدم كثير منهن لوظيفة معينة، ويفاجأن بعد ذلك بأنه لا يمكنهن تولّيها.

وأنشأت ياسمين مع زميلتها هانيا الشيخ (19 عامًا) الموقع، بهدف حماية النساء المحجبات من الإحباط الذي يتعرضن له بسبب الوظائف التي تضطرهن إلى الاختيار بين الحجاب والعمل.

ولا يعرض موقع “Job Hijab” إلا الشركات المعروفة بأنها متاحة للموظفين الذين يرتدون “رموزًا دينية”، وهي المعلومة التي تحصل عليها الفتاتان إما شفهيًّا أو من أقسام الموارد البشرية في الشركات، كما تحدد الوظائف التي تعرضانها أيضًا ما إذا كانت ستمنح الموظفين المسلمين وقتًا لأداء الصلاة.

وتقول ياسمين وهانيا، إنهما تعرفان كثيرًا من المسلمات ممن يشعرن بأنهن مجبَرات على التنازل عن قيمهن من أجل إعالة أسرهن، وتضيف هانيا “نتلقى باستمرار رسائل من نساء يخبرننا بأنهن لا يستطعن تحمّل الاضطرار إلى خلع الحجاب أمام زملائهن، وهذا يحزننا بالطبع فهي إهانة كبيرة”.

ورغم العقبات المفروضة، فقد نجحت الفتاتان في توفير وظائف لأكثر من 100 مسلمة منذ إطلاق موقعهما الصيف الماضي، إذ تقومان بعرض وظائف جديدة كل يوم، لكن مع وجود أكثر من 30 ألف متابع على إنستغرام وتويتر وتيك توك، لا يمكنهما مواكبة الطلب الذي بات “مرتفعًا للغاية”.

وأطلقت المنصة حملة تبرعات من أجل تطوير عملها، وإنشاء تطبيق خاص بها يُسهّل نشر فرص العمل والوصول إلى الفئة المستهدفة بشكل أفضل.

Did you know in France it is perfectly legal for ALL employers to discriminate against Muslims? https://t.co/FQD6habiQj

— Paul Williams (@freemonotheist) January 23, 2023