النائب العام يقرر إطلاق سراح الموقوفين في “انفجار مرفأ بيروت” واستدعاء القاضي بيطار للتحقيق

قرر النائب العام التمييزي في لبنان غسان عويدات، اليوم الأربعاء، إطلاق سراح كافة الموقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت؛ وسط أزمة قضائية بعد إعلان المحقق العدلي طارق بيطار في القضية استئناف تحقيقاته بعد 13 شهراً على تعليقها.

وقرر عويدات “إطلاق سراح الموقوفين كافة في قضية انفجار مرفأ بيروت دون استثناء ومنعهم من السفر وجعلهم بتصرف المجلس العدلي”.

وجاء قرار عويدات إثر اتخاذ المحقق العدلي قراراً سابقا بإخلاء سبيل 5 فقط من الموقوفين.

وقال النائب العام اللبناني لوكالة رويترز إنه استدعى قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت طارق بيطار للاستجواب، غدا الخميس، لكنه لم يحدد ما إذا كان وجه إليه اتهامات.

وأصدر عويدات قرارا، الأربعاء، جاء فيه أن بيطار ليس لديه الصلاحية لاستئناف تحقيقاته وأكد على أنها ما زالت متوقفة.

وكان مصدران قضائيان قالا في وقت سابق إن عويدات وجه اتهامات لبيطار شملت “التمرد على القضاء واغتصاب السلطة”.

وفي سياق رده على قرارات النائب العام التمييزي غسان عويدات، رد القاضي بيطار في تصريحات لوسائل إعلام محلية أن “النائب العام ليس له الحق في الإفراج عن المعتقلين أو توجيه اتهامات لي”.

وقال “لن أترك ملف المرفأ وما قام به مدعي عام التمييز مخالف للقانون كونه متنحٍ عن ملف المرفأ ومدعى عليه من قبلي. ولا يحق له اتخاذ قرارات بإخلاء سبيل موقوفين في ملف قيد النظر لدى قاضي التحقيق”.

وكان القاضي طارق البيطار استأنف، يوم الاثنين، بشكل غير متوقع تحقيقاته في الانفجار بعد تدخل سياسي رفيع المستوى وشكاوى قانونية تسببت في توقف التحقيق لأكثر من عام.

ووجه بيطار اتهامات لمسؤولين كبار، حاليين وسابقين من بينهم النائب العام التمييزي غسان عويدات.