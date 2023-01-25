قتلى وجرحى في هجوم بسكين داخل قطار في ألمانيا

أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم الأربعاء، عن مقتل شخصين على الأقل، وإصابة 5 آخرين في هجوم بالسلاح الأبيض على متن قطار في شمال ألمانيا.

وقال متحدث باسم شرطة مدينة فلنسبورغ إن الهجوم وقع داخل إحدى عربات قطار محلي متجه من مدينة كيل إلى هامبورغ في ولاية شليسفيغ هولشتاين شمالي ألمانيا.

وذكرت صحيفة (بيلد) الألمانية أن “الشرطة تمكنت من القبض على الجاني” مضيفةً: “في البداية قيل إن منفذ عملية الطعن رجل من سوريا، لكن لديها معلومات جديدة تفيد بأن الجاني لاجئ فلسطيني من غزة”.

ووفقًا للمتحدثة باسم وزارة الداخلية، فإن “مرتكب الحادث يتراوح عمره بين 25 و40 عامًا”.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، قالت الشرطة الفيدرالية إن الهجوم تم باستخدام سكين من قبل أحد الركاب الذي هجم على مسافرين في القطار قبل وصوله إلى محطة بروكشتيت نحو الساعة الثالثة بعد الظهر بالتوقيت المحلي.

وأضاف المتحدث أن خلفيات الواقعة لا تزال غير معروفة، وأن الشرطة ألقت القبض على الرجل بعد ذلك بوقت وجيز، وأُغلقت المحطة في بروكشتيت إلى حين الانتهاء من الإجراءات الأمنية.