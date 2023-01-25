وسط “النهر الأفعى”.. لاجئون سوريون عالقون في جزيرة يونانية معزولة بلا طعام أو مأوى (فيديو)

ناشد عدد من اللاجئين السوريين العالقين في إحدى الجزر اليونانية، المنظمات الدولية لإنقاذهم بعد رفض سلطات أثينا استقبالهم، وذلك بعد بقائهم ما يقرب من شهر ونصف الشهر في العراء دون أدنى مساعدة.

وحصلت الجزيرة مباشر، أمس الثلاثاء، على مقاطع فيديو خاصة تُظهر وضع هؤلاء اللاجئين وهم يعانون شدة البرد وانعدام الموارد الأساسية على جزيرة يونانية معزولة وسط نهر إيفروس الحدودي مع تركيا.

وقال أحد اللاجئين “هذا وضعنا منذ أكثر من شهر ونصف، نشرب من مياه الأمطار والأنهار، ما عندنا شيء نتقي به المطر، بدنا حد يخلصنا من هذه المعاناة”، وأضاف “جاءنا قرار من المحكمة الأوربية للسماح بإدخالنا عبر الأراضي اليونانية وتقديم طلبات اللجوء، لكن السلطات ترفض إدخالنا بشتى الطرق”.

وتزايدت بشكل ملحوظ، أخيرًا، الأنباء عن اللاجئين العالقين على جزر صغيرة في نهر إيفروس، وذكرت منظمات حقوقية أن حرس الحدود اليوناني يمنع القوارب الصغيرة المحملة بالمهاجرين من إكمال طريقها إلى البر اليوناني، ويمارس عمليات صد وإعادة قسرية إلى تركيا “بشكل ممنهج”.

وقد سُمي هذا النهر “النهر الأفعى”، ليس فقط لشكل تضاريسه وإنما لسلبه حياة كثيرين حاولوا عبوره على متن قوارب صغيرة هروبًا من واقعهم وظروفهم نحو حياة اعتقدوا أنها أكثر أمانًا.