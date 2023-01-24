456 مليار دولار إنفاق الصين على البحث والتطوير في 2022

قالت الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين، اليوم الثلاثاء، إن إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير في البلاد بلغ 3.09 تريليونات يوان (456 مليار دولار) في 2022، بزيادة 10.4% على أساس سنوي.

وذكرت الهيئة في بيان أوردت تفاصيله وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا، أن إجمالي إنفاق الصين خلال العام الماضي على البحث والتطوير، بلغ 2.55% من الناتج المحلي الإجمالي.

وعززت الصين بحوثها في قطاعات جديدة خلال السنوات الخمس الماضية، وهي: التكنولوجيا الفائقة (الهايتك)، والتكنولوجيا العسكرية، وأشباه الموصلات، وخدمات البث والبرمجة، إلى جانب الصناعات العسكرية.

وتشير الإحصاءات إلى أن الصين تأتي في المرتبة الثانية عالميا من حيث الإنفاق على البحث والتطوير بعد الولايات المتحدة الأمريكية.

وتأتي اليابان في المرتبة الثالثة، وألمانيا في المرتبة الرابعة، وكوريا الجنوبية في المرتبة الخامسة، وتحتل فرنسا المرتبة السادسة، والهند المرتبة السابعة، والمملكة المتحدة المرتبة الثامنة، وروسيا المرتبة التاسعة، والبرازيل المرتبة العاشرة عالميا.

وبحسب معهد اليونسكو للإحصاء وصل الإنفاق العالمي على البحث والتطوير إلى مستوى قياسي بلغ نحو 1.7 تريليون دولار أمريكي. وهناك 10 دول تستحوذ على 80% من الإنفاق على البحث العلمي والتطوير في العالم.

وتعهدت دول العالم بزيادة الإنفاق العام والخاص على البحث والتطوير وكذلك زيادة عدد الباحثين، ضمن أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.

وبحسب المعهد تحاول العديد من البلدان تحفيز زيادة الاستثمار في كل من القطاعين العام والخاص من خلال تحديد أهداف وطنية للإنفاق على البحث والتطوير من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن ترتيب الدول يتغير عندما تتحول من الناتج المحلي الإجمالي إلى إجمالي الإنفاق في تعادل القوة الشرائية بالدولار.