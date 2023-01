2800 قتيل منذ بداية العام.. زيادة غير مسبوقة لجرائم عنف السلاح في الولايات المتحدة

شهدت الولايات المتحدة زيادة غير مسبوقة لجرائم إطلاق النار الجماعي في الشهر الأول من عام 2023، حيث بلغ إجمالي عدد عمليات إطلاق النار الجماعي منذ مطلع يناير/كانون الثاني الجاري 39 عملية، في حين بلغ عدد القتلى منذ بدء العام الحالي نتيجة عنف السلاح تحت مختلف المسميات والتصنيفات 2801 قتيل، وفقا لموقع “أرشيف عنف السلاح” الأمريكي.

وبحسب تصنيف الموقع الإحصائي، فإن جريمة إطلاق النار الجماعي هي التي يقع ضحيتها أكثر من 4 أشخاص ما بين قتيل وجريح.

وبلغ عدد القتلى في الولايات المتحدة منذ بدء العام الحالي نتيجة عنف السلاح تحت مختلف المسميات والتصنيفات 2801 قتيل، بما فيها جرائم القتل العمد أو غير المقصود وحالات الانتحار والقتل الخطأ، حسب آخر تحديث لموقع “أرشيف عنف السلاح”.

وأظهرت إحصائيات الموقع أن غالبية جرائم إطلاق النار الجماعي في الشهر الحالي تركزت في الولايات الجنوبية، مثل تكساس وفلوريدا ولويزيانا.

ومع أن شهر يناير لم ينته بعد، فإن عدد جرائم إطلاق النار الجماعي فيه تجاوز بالفعل تلك التي وقعت في يناير من العام الماضي، بواقع 31 عملية، حسب موقع “أرشيف عنف السلاح”.

Historical mass shooting totals: 2014: 273

2015: 336

2016: 383

2017: 348

2018: 336

2019: 417

2020: 610

2021: 690

2022: 647 https://t.co/gZ7LqzJJTn — The Gun Violence Archive (@GunDeaths) January 23, 2023

وشهدت الولايات المتحدة خلال الـ72 ساعة الماضية 7 عمليات إطلاق نار جماعي، أسفرت عن مقتل 22 شخصا.

وكانت أكثر جريمة إطلاق نار جماعي دموية من بين العمليات الـ7، تلك التي وقعت بمدينة “مونتيري بارك” بولاية كاليفورنيا، السبت الماضي، حيثُ قُتل 12 شخصا وأصيب 9 آخرون.

وجاءت العملية الثانية بمدينة “هاف مون باي” في الولاية ذاتها، حيث قتل المسلّح برصاص بندقيته شبه الآلية 7 أشخاص وأصاب واحدا في موقعَين منفصلَين أمس الاثنين.

ومن الأحداث الدامية الأخرى في الشهر الجاري، ما وقع بولاية (يوتا) الأمريكية في 4 من يناير، حيث تم العثور على عائلة مكونة من 8 أشخاص بينهم خمسة أطفال مقتولين بأعيرة نارية في منزل بمدينة “اينوك سيتي”.

ووصف الموقع الزيادة غير المسبوقة في جرائم إطلاق النار الجماعي في الولايات المتحدة بـ”التاريخية”، حيث أظهرت الإحصائيات أن عام 2022 شهد 647 جريمة إطلاق نار جماعي، وشهد العام الذي يسبقه 690 جريمة مماثلة.

وتفاعل الرئيس الأمريكي جو بايدن مع هذه الأحداث، داعيا المواطنين وقوات الأمن إلى مزيد من الحيطة والحذر.

Jill and I are praying for those killed and injured in last night’s deadly mass shooting in Monterey Park. I’m monitoring this situation closely as it develops, and urge the community to follow guidance from local officials and law enforcement in the hours ahead. — President Biden (@POTUS) January 22, 2023

وقال بايدن في بيان نشره البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء “نحن مدركون أن آفة عنف الأسلحة في جميع أنحاء الولايات المتحدة تتطلب تحركا أقوى”.

وأضاف “أحث مرة جديدة مجلسَي الكونغرس على التحرك بسرعة، وإحالة قانون حظر الأسلحة الهجومية إلى مكتبي، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على المجتمعات والمدارس وأماكن العمل والمنازل الأمريكية آمنة”.

وأعرب متفاعلون على مواقع التواصل عن صدمتهم من تلك الجرائم والزيادة غير المسبوقة فيها، مطالبين في الوقت ذاته المشرعين الأمريكيين باتخاذ خطوات من شأنها الحد من عنف السلاح.

To say nothing of the fear and emotional trauma that the survivors, families, and all of us face. This is as far removed from life, liberty, and the pursuit of happiness as we can get. Washington must act! @POTUS @VP @SenSchumer @LeaderMcConnell @SpeakerMcCarthy @RepJeffries https://t.co/bmST7hlLgT — Jim McCabe (@progclav) January 24, 2023

This is awful. But you know that American legislators will do absolutely nothing to curb #GunViolence. https://t.co/r2EJPDMUYt — Richard Sigurdson (@R_Sigurdson) January 24, 2023

وقال الناشط الأمريكي البارز في مناهضة عنف السلاح، فريد غوتنبرغ “إطلاق نار جماعي يتلوه إطلاق نار جماعي، وعنف السلاح يتجدد كل يوم، ليشمل الأطفال المسلحين”.

وأضاف “وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم لأن لوبي السلاح كذب على أمريكا بشأن الأسلحة والسلامة والحرية. توقفوا عن الإصغاء إليهم، وأصغوا إلى الأشخاص الذين يريدون إنقاذ الأرواح”.

Mass shooting followed by mass shooting and every day gun violence to include children with guns. We are here today because the gun lobby lied to America about guns, safety, and freedom. Stop listening to them and listen to people who want to save lives.https://t.co/8RYZ2K0wHo — Fred Guttenberg (@fred_guttenberg) January 24, 2023

وغردت الكاتبة إيزا واتسون “ألستم جميعا منهكين تماما بسبب عناوين الأخبار عن عنف السلاح؟ هل تدركون أننا نتميز في هذا على العالم أجمع؟ هذا ليس طبيعيا في بلدان أخرى! ومع ذلك، إنه الأمر الدارج هنا. إنه مقزز”.

Are y’all not forever exhausted by these gun violence headlines? Do you realize we’re the outlier GLOBALLY here?? This is *not* a thing in other countries! Yet, a norm here…. It’s sickening. — isa watson (@isadwatson) January 23, 2023

ويملك واحد من كل ثلاثة بالغين في الولايات المتحدة سلاحا واحدا على الأقل، ويعيش واحد من كل شخصين بالغين في منزل يحوي قطعة سلاح.