نازحون سوريون للجزيرة مباشر: لم نر قطرة زيت طوال عام كامل

قال نازحون سوريون في مخيم شمالي سوريا إنهم لم يروا قطرة من الزيت طوال عام كامل، وسط الصعوبات المعيشية الجمة التي يواجهونها يوميًّا.

ورصدت الجزيرة مباشر معاناة النازحين في مخيم عباد الرحمن بمدينة معرة مصرين شمالي سوريا، ضمن حملة “12 شتاءً قارسًا”، إذ يعاني النازحون في المخيم من عدم تبني أي منظمة إنسانية توفر المواد الغذائية أو ترسل إليه قوافل طبية، بالإضافة إلى وسائل التدفئة للمخيم.

وقالت إحدى النازحات للجزيرة مباشر “مهجرون منذ 5 سنوات ولم تتبنّنا أي منظمة، هذا المخيم محروم من الخبز والمعونات والماء، لم نر قطرة زيت من عام كامل، كأننا لسنا جزءًا من العالم”.

وأضافت “كل شيء نشتريه، حتى الماء نشتريه، وكل شيء سعره مرتفع للغاية، وليس لدينا شيء لنبيعه أو عمل نكسب منه لنشتري احتياجاتنا، ونستدفئ عبر إشعال النار في روث الحيوانات، لأننا لا نستطيع شراء حطب”.

وتابعت “العائلة المكونة من 4 أو5 أفراد تحتاج يوميًّا 6 ربطات من الخبز، من أين لها بذلك؟ لا يستطيع الأب أن يشتري حتى دجاجة ليفرح بها أولاده”.

وبكل أسى عبرت نازحة أخرى يتعدى عمرها 90 عامًا، عن رغبة النازحين في العودة إلى منازلهم السابقة، وقالت “والله أذهب إليه زحفًا، كنت أعيش في نعيم وجئت هنا إلى النار”.

وقال نازح آخر بالمخيم “الحيوانات تعيش حياة أفضل من عشيتنا”، وتابع “12 عامًا من التهجير، خرجنا بملابسنا من بيوتنا ومن دون عمل، ونعيش حياة كلها بؤس”.

وأضاف “كل شيء له مدة صلاحية، إلا خيامنا، منذ أتينا إلى هنا ولا تزال هي نفس الخيمة وأصبحت بالية وبحاجة للاستبدال”.