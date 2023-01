كيف تستجيب قلوب الرجال والنساء لهرمون التوتر؟ دراسة حديثة تجيب

كشفت دراسة أمريكية حديثة أن قلوب الرجال والنساء تستجيب بشكل مختلف لهرمون التوتر “نورادرينالين”.

وابتكر فريق بحثي من كلية الطب بجامعة كاليفورنيا في ديفيس الأمريكية، منظومة جديدة للتصوير الضوئي (الفلوري) لقياس استجابة قلوب فئران التجارب للهرمونات والناقلات العصبية في وقت التوتر الفعلي.

وفي إطار البحث، تم حقن الفئران بهرمون نورادرينالين المعروف أيضًا باسم النوربينفرين، الذي يفرزه الجسم بشكل طبيعي في حالات التوتر والغضب والذعر.

وأثبتت الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية “ساينس أدفانسز” (Science Advances) أن قلوب الفئران الذكور والإناث تتفاعل في البداية بشكل متسق وموحد لدى تعرضها لهرمون التوتر، غير أن قلوب الإناث تعود إلى طبيعتها بوتيرة أسرع من قلوب الذكور، مما ينتج عنه اختلافات في النشاط الكهربائي لدى قلوب الجنسين.

وقالت جيسيكا كالدويل رئيسة فريق الدراسة والباحثة بقسم علم الدواء في الجامعة إن “الاختلاف الذي لاحظناه في النشاط الكهربائي للقلب بين الرجال والنساء يطلق عليه اسم (عودة الاستقطاب)، ويقصد به طريقة استعادة القلب لوضعه الطبيعي بين النبضة والأخرى، وتقترن هذه الظاهرة ببعض مشكلات عدم انتظام نبضات القلب”.

وأضافت “نعلم أن هناك اختلافات بين الجنسين من حيث خطر الإصابة بأنواع معيّنة من عدم انتظام نبضات القلب، وكشفت الدراسة عاملًا جديدًا قد يسهم في تفسير اختلاف حساسية عدم انتظام ضربات القلب بين الرجال والنساء”.

