الأخبار

في اليوم الدولي للتعليم.. نداء أممي لإنقاذ 2.5 مليون أفغانية حُرِمن من الدراسة

الأفغانية نازدانا ذات الـ12 ربيعا تتمنى أن تصبح صحفية عندما تكبر (الأمم المتحدة)
24/1/2023-|آخر تحديث: 24/1/202310:23 PM (مكة المكرمة)

تحتفل الأمم المتحدة، الثلاثاء، باليوم العالمي للتعليم الموافق 24 يناير/كانون الثاني، احتفاءً بدوره في تحقيق السلام والتنمية، وسلّطت الضوء هذا العام 2023 على الفتيات والنساء في أفغانستان ودعت مجددًا إلى إعادة حقهن الأساسي في التعليم فورًا تحت نداء (#دعوا_الفتيات_الأفغانيات_يتعلمن).

ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار “إيلاء الأولوية للتعليم كوسيلة للاستثمار في البشر”، وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش “لقد حان الوقت الآن لإنهاء جميع القوانين والممارسات التمييزية التي تعيق الحصول على التعليم”.

وتابع “أدعو سلطات الأمر الواقع في أفغانستان على وجه الخصوص إلى رفع الحظر الشائن ذي النتائج العكسية المفروض على التعليم الثانوي والعالي للفتيات”.

 

2.5 مليون أفغانية

وبحسب اليونسكو، هناك حاليًا خارج المدرسة 80% (2.5 مليون) من الأفغانيات اللواتي في عمر المدرسة بسبب قرار منعهن من الالتحاق بالمدارس الثانوية والجامعات. وقامت اليونسكو منذ أغسطس/آب 2021 بتعديل تدخلاتها من أجل دعم استمرارية التعليم ضمن ظروف صعبة.

وقالت المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي “لا ينبغي أن يمنع أي بلد في العالم النساء والفتيات من الحصول على التعليم، فهو حق عالمي من حقوق الإنسان واحترامه واجب. وتقع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية ضمان إعادة حق فتيات أفغانستان ونسائها في التعليم دون تأخير، ويجب أن تتوقف الحرب على النساء”.

وكانت الحكومة الأفغانية المؤقتة قد أعلنت، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، إغلاق الجامعات الحكومية والخاصة أمام الفتيات والنساء في عموم البلاد، وهي الخطوة التي قوبلت بإدانات أممية ودولية واسعة النطاق.

 

إحصائيات صادمة

وفي إحصائيات صادمة، تشير الأمم المتحدة إلى أن ما يقرب من 244 مليون طفل ومراهق في العالم لا تتاح لهم الفرصة للدراسة أو حتى إكمالها، و617 مليون طفل ومراهق لا يستطيعون القراءة أو إجراء العمليات الحسابية الأساسية.

كما أن أقل من 40% من الفتيات في أفريقيا جنوب الصحراء استطعن إكمال التعليم الثانوي، فضلًا عما يقرب من 4 ملايين من الأطفال والفتيان والفتيات في مخيمات اللجوء غير ملتحقين بالمدارس.

المصدر : الأمم المتحدة + الجزيرة مباشر