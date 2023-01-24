في اليوم الدولي للتعليم.. نداء أممي لإنقاذ 2.5 مليون أفغانية حُرِمن من الدراسة

تحتفل الأمم المتحدة، الثلاثاء، باليوم العالمي للتعليم الموافق 24 يناير/كانون الثاني، احتفاءً بدوره في تحقيق السلام والتنمية، وسلّطت الضوء هذا العام 2023 على الفتيات والنساء في أفغانستان ودعت مجددًا إلى إعادة حقهن الأساسي في التعليم فورًا تحت نداء (#دعوا_الفتيات_الأفغانيات_يتعلمن).

ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار “إيلاء الأولوية للتعليم كوسيلة للاستثمار في البشر”، وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش “لقد حان الوقت الآن لإنهاء جميع القوانين والممارسات التمييزية التي تعيق الحصول على التعليم”.

وتابع “أدعو سلطات الأمر الواقع في أفغانستان على وجه الخصوص إلى رفع الحظر الشائن ذي النتائج العكسية المفروض على التعليم الثانوي والعالي للفتيات”.

لقد تحطمت أحلام وآمال الفتيات والنساء في أفغانستان. وانتهك حقهنَّ الأساسي في التعليم. وهذا مرفوض. انضموا إلى ندائنا في #اليوم_الدولي_للتعليم و #دعوا_الفتيات_الأفغانيات_يتعلمن!https://t.co/H0Llqbh8jx

#الحق_في_التعليم pic.twitter.com/48vo3xJWNt — اليونسكو (@UNESCOarabic) January 24, 2023

2.5 مليون أفغانية

وبحسب اليونسكو، هناك حاليًا خارج المدرسة 80% (2.5 مليون) من الأفغانيات اللواتي في عمر المدرسة بسبب قرار منعهن من الالتحاق بالمدارس الثانوية والجامعات. وقامت اليونسكو منذ أغسطس/آب 2021 بتعديل تدخلاتها من أجل دعم استمرارية التعليم ضمن ظروف صعبة.

وقالت المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي “لا ينبغي أن يمنع أي بلد في العالم النساء والفتيات من الحصول على التعليم، فهو حق عالمي من حقوق الإنسان واحترامه واجب. وتقع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية ضمان إعادة حق فتيات أفغانستان ونسائها في التعليم دون تأخير، ويجب أن تتوقف الحرب على النساء”.

وكانت الحكومة الأفغانية المؤقتة قد أعلنت، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، إغلاق الجامعات الحكومية والخاصة أمام الفتيات والنساء في عموم البلاد، وهي الخطوة التي قوبلت بإدانات أممية ودولية واسعة النطاق.

ازدادت أعداد النساء الملتحقات بالتعليم العالي في #أفغانستان بمقدار 20 ضعفاً تقريبا لكنهن اليوم ممنوعات من متابعة تعليمهن‼️ التعليم حق عالمي من حقوق الإنسان واحترامه واجب#اليوم_الدولي_للتعليمhttps://t.co/QPMniILzFF pic.twitter.com/RTW05zRRTT — الأمم المتحدة (@UNarabic) January 24, 2023

إحصائيات صادمة

وفي إحصائيات صادمة، تشير الأمم المتحدة إلى أن ما يقرب من 244 مليون طفل ومراهق في العالم لا تتاح لهم الفرصة للدراسة أو حتى إكمالها، و617 مليون طفل ومراهق لا يستطيعون القراءة أو إجراء العمليات الحسابية الأساسية.

كما أن أقل من 40% من الفتيات في أفريقيا جنوب الصحراء استطعن إكمال التعليم الثانوي، فضلًا عما يقرب من 4 ملايين من الأطفال والفتيان والفتيات في مخيمات اللجوء غير ملتحقين بالمدارس.

التعليم … أساسي لتمكين الفتيات

لديه القدرة على تغيير مجرى الحياة. علينا ضمان استمرار تعلّم الفتيات أينما كنَّ وإطلاق طاقاتهنَّ الكامنةhttps://t.co/pnneffMrKX ضمان #استمرار_التعلّم pic.twitter.com/QLF6sLdWjL — اليونسكو (@UNESCOarabic) January 23, 2023