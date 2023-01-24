تشاهدون اليوم على الجزيرة مباشر 24 يناير/ كانون الثاني 2023
ندعوكم متابعينا إلى المشاركة بآرائكم وأسئلتكم في الفعاليات التالية المقرر أن تكون في قائمة الأحداث التي تنقلها إليكم الجزيرة مباشر اليوم الثلاثاء 24 يناير/ كانون الثاني 2023.
تواصلوا معنا عبر تطبيق واتساب الخط الساخن للجزيرة مباشر على الرقم 0097450978083، ويمكنكم المشاركة في الفعاليات المختلفة بإرسال رسالة نصية أو صوتية أو فيديو.
ريف إدلب
10:30 بتوقيت مكة المكرمة.
الجزيرة مباشر ترصد أوضاع النازحين السوريين في مخيم كفر يحمول بريف إدلب الشمالي في ظل انخفاض درجات الحرارة.
طهران
11:00 بتوقيت مكة المكرمة.
مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الحكومة الإيرانية.
غزة
11:00 بتوقيت مكة المكرمة.
مسيرة ووقفة أمام مقر الصليب الأحمر تضامنًا مع الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
برلين
11:15 بتوقيت مكة المكرمة.
مؤتمر صحفي مشترك لوزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس والأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ.
تل أبيب
12:00 بتوقيت مكة المكرمة.
احتجاجات على خطة حكومة نتنياهو بشأن التعديلات القضائية.
تونس
12:00 بتوقيت مكة المكرمة.
مؤتمر صحفي للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب لتقديم تقريرها السنوي.
الخرطوم
14:00 بتوقيت مكة المكرمة.
دعوات لمظاهرات تحت شعار “مليونية 24 يناير”.
بغداد
17:00 بتوقيت مكة المكرمة.
المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء العراقي.