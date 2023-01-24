تشاهدون اليوم على الجزيرة مباشر 24 يناير/ كانون الثاني 2023

ندعوكم متابعينا إلى المشاركة بآرائكم وأسئلتكم في الفعاليات التالية المقرر أن تكون في قائمة الأحداث التي تنقلها إليكم الجزيرة مباشر اليوم الثلاثاء 24 يناير/ كانون الثاني 2023.

تواصلوا معنا عبر تطبيق واتساب الخط الساخن للجزيرة مباشر على الرقم 0097450978083، ويمكنكم المشاركة في الفعاليات المختلفة بإرسال رسالة نصية أو صوتية أو فيديو.

ريف إدلب

10:30 بتوقيت مكة المكرمة.

الجزيرة مباشر ترصد أوضاع النازحين السوريين في مخيم كفر يحمول بريف إدلب الشمالي في ظل انخفاض درجات الحرارة.

طهران

11:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الحكومة الإيرانية.

غزة

11:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مسيرة ووقفة أمام مقر الصليب الأحمر تضامنًا مع الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

برلين

11:15 بتوقيت مكة المكرمة.

مؤتمر صحفي مشترك لوزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس والأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ.

تل أبيب

12:00 بتوقيت مكة المكرمة.

احتجاجات على خطة حكومة نتنياهو بشأن التعديلات القضائية.

تونس

12:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مؤتمر صحفي للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب لتقديم تقريرها السنوي.

الخرطوم

14:00 بتوقيت مكة المكرمة.

دعوات لمظاهرات تحت شعار “مليونية 24 يناير”.

بغداد

17:00 بتوقيت مكة المكرمة.

المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء العراقي.