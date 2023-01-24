تركيا تستدعي السفير الهولندي احتجاجًا على تمزيق يميني متطرف للقرآن (فيديو)

استدعت وزارة الخارجية التركية، اليوم الثلاثاء، السفير الهولندي في أنقرة جويب ويجناندس، احتجاجًا على الاعتداء على القرآن الكريم في مدينة لاهاي الهولندية.

ومزق زعيم جماعة “بيجيدا” المتطرفة إدوين واجنسفيلد، أمس الاثنين، نسخة من القرآن الكريم ودنسها أمام مبنى البرلمان، وسط مراقبة من رجال الشرطة الهولندية.

متطــرف هولندي يمزق نسخة من #المصحف_الشريف أمام البرلمان الهولندي في لاهاي ويٌدنسه أمام الكاميرات حيث يظهر في الفيديو عددا من أفراد الشرطة #هولندا " #غضبة_مليارية_على_حرق_المصحف " pic.twitter.com/BTHJGlEWCr — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 24, 2023

وقالت الخارجية التركية في بيان “ندين بأشد العبارات الاعتداء الدنيء من شخص معاد للإسلام في لاهاي الهولندية، استهدف كتابنا المقدس القرآن الكريم”، محذرة من أن مثل هذه الممارسات تهدد السلم والعيش المشترك، وتعزز العنصرية، ومعاداة المسلمين والأجانب في هولندا.

#عاجل | الخارجية التركية: ندين بأشد العبارات الاعتداء الدنيء من شخص معاد للإسلام في لاهاي الهولندية، والذي استهدف كتابنا المقدس القرآن الكريم — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) January 24, 2023

وأشارت إلى أن هذا التصرف لا يستهدف المسلمين فقط، بل جميع المبادئ الإنسانية الأساسية، والحريات والقيم الروحية، وطالبت السلطات الهولندية بالكشف عن الجهات التي تقف وراء هذا التصرف، واتخاذ تدابير ملموسة لمنع تكراره.

وكانت الشرطة الهولندية قد اعتقلت إدوين في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أثناء إقدامه على حرق نسخة من القرآن، خلال حشد حضره مجموعة من أنصار جماعته في روتردام.

وتأتي الحادثة، بعد يومين من حرق اليميني المتطرف زعيم حزب “الخط المتشدد” الاشتراكي راسموس بالودان، نسخة من القرآن قرب سفارة تركيا بالعاصمة السويدية ستوكهولم، وسط حماية مشددة من الشرطة التي منعت اقتراب أي أحد منه أثناء ارتكابه فعلته.

وقد اجتاحت العالمين العربي والإسلامي، موجة غضب واستنكار عارمة بعد قيام بالدوين بحرق نسخة من القرآن، بدوافع عنصرية معادية للإسلام.

وأجمعت الردود على وصف هذا العمل بأنه جريمة نكراء واستفزاز لمشاعر ملايين المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ومؤشر على مستوى الكراهية المتصاعدة في بعض الدول الغربية للإسلام وأهله.