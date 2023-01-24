الجزيرة مباشر ترصد معاناة اللبنانيين في ظل انهيار العملة المحلية (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر معاناة المواطنين في أحد شوارع بيروت، واشتكى اللبنانيون من الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، حيث غلاء المعيشة المستمر نتيجة انخفاض العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية بشكل متسارع وشبه يومي.

وقالت إحدى اللبنانيات للجزيرة مباشر “نعيش في بلدنا ولا نملك المال، ولنا أكثر من عامين لم نأكل لحمة، وحبة الأرز لسنا قادرين على شرائها، ولم نعد نقدر أن نذهب إلى المستشفيات، وننام من غير عشاء”. وأضافت “لو عاد بي الزمن إلى الوراء ما كنت تزوجت ولا أنجبت أولادا”.

وعن كيفية مواجهة هذا الارتفاع الكبير في أسعار السلع، قالت أخرى “استغنينا عن أشياء كثيرة كنا نشتريها عادة، وأصبحنا نشتري الضروري فقط، وبعد أن كنا نشتري كيلو لحمة أصبحنا نشتري نصفا، ونسينا أنواع الجبن مثل الحالوم وغيرها نظرا لارتفاع سعرها”.





وانتقد آخر الظروف السياسية في البلاد وحمّلها مسؤولية الانهيار الاقتصادي، قائلا “لنا أكثر من 40 عاما نعاني من الطبقة الحاكمة في لبنان، ليس شخصا بعينه، وهناك مَن يريدون أن يُبقوا لبنان على هذا الحال”.

وأضاف “المشكلة في لبنان ليس اقتصادية، بل طبقة فاسدة مسيطرة على الدولة يجب تغييرها”، مشيرا إلى أن وجبة الغذاء لعائلة لبنانية أصبحت بمليون ليرة، وهو ما يوازي 20 دولارا، بينما قيمة معاش اللبناني لا تتعدى 100 دولار.

وسجلت الليرة اللبنانية مستوى منخفضا غير مسبوق عند 50 ألف ليرة للدولار، مما يعني تراجع قيمتها بأكثر من 95% منذ انهيار النظام المالي في 2019.

وصارت أكبر ورقة متداولة، وهي فئة 100 ألف ليرة التي كانت تساوي 67 دولارا، تساوي الآن دولارين فقط.