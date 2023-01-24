الثلوج تغطي مناطق متفرقة من الجزائر بعد غيابها 3 سنوات (فيديو)

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع فيديوهات عديدة لثلوج كست مناطق متفرقة من الجزائر. وأبهجت تلك المناظر الخلابة الكثيرين بعد أن افتقدوها عدة سنوات، في حين عانى بعض المواطنين صعوبة في الحركة بسبب تراكم تلك الثلوج.

وتوقع الديوان الوطني للأرصاد الجوية الجزائري، في عرض لطقس اليوم الثلاثاء، أجواءً باردة وسحبًا كثيفة محملة ببعض الأمطار على الجهة الشرقية وخاصة المناطق الساحلية، واستمرار تساقط بعض الثلوج على المرتفعات الداخلية والهضاب العليا.

توقعات الطقس لظهيرة الغد الثلاثاء 24 جانفي 2023: المناطق الجنوبية:

أجواء غائمة غالبا على منطقتي بشار وبني عباس وكذا شمال الصحراء، مع تساقط بعض الزخات المطرية التي تكون محملة بحبات البرد وهذا بداية من الظهيرة.

أجواء صافية على العموم على باقي المناطق الجنوبية pic.twitter.com/jrFGKkRK16 — MeteoAlgerieOfficiel (@MeteoAlgerie_) January 23, 2023

وخلال الأيام الأخيرة، أطلقت إدارة الأرصاد الجوية تنبيهات حول هطل أمطار غزيرة وثلوج في محافظات شمالية بلغ سمكها في بعض المناطق المرتفعة 20 سنتيمترا.

و تواصل الأجهزة الأمنية منذ نهاية الأسبوع الماضي جهودها لفتح الطرق المغلقة أمام حركة المرور بسبب تراكم الثلوج، كما تواصل الحماية المدنية إنقاذ العالقين في الثلوج بمختلف الولايات.

ودعت مصالح الدرك الوطني سائقي المركبات إلى توخي الحذر أثناء القيادة ولا سيما في ظل تشكل الصقيع الذي يصعّب التحكم في المركبة، مما قد ينجر عنه حوادث خطيرة فضلا عن انتشار الضباب خاصة في المرتفعات والمناطق الجبلية.

وأعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، في بيان سابق، اضطرابًا في حركة الملاحة الجوية بمطار قسنطينة وباتنة شرقي البلاد، بسبب تراكم الثلوج والوضعية الجوية الصعبة، وأن الرحلات الجوية ستبقى متذبذبة إلى حين تحسّن أحوال الطقس، ولم تقدم تفاصيل بشأن عدد الرحلات الملغاة ولا المتأخرة.

وأظهرت صور ومقاطع مصورة نشرتها الحماية المدنية والدرك والمحافظات عمليات فتح طرق أمام حركة المرور في مناطق عزلتها الثلوج المتراكمة بكثافة.

وتعيش الجزائر منذ 3 سنوات على الأقل، فترة جفاف تسببت في تراجع منسوب المياه في السدود وأثرت في مخزونات المياه الجوفية، وفق السلطات.