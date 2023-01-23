تشاهدون اليوم على الجزيرة مباشر 23 يناير/ كانون الثاني 2023
ندعوكم متابعينا إلى المشاركة بآرائكم وأسئلتكم في الفعاليات التالية المقرر أن تكون في قائمة الأحداث التي تنقلها إليكم الجزيرة مباشر اليوم الاثنين 23 يناير/ كانون الثاني 2023.
تواصلوا معنا عبر تطبيق واتساب الخط الساخن للجزيرة مباشر على الرقم 0097450978083، ويمكنكم المشاركة في الفعاليات المختلفة بإرسال رسالة نصية أو صوتية أو فيديو.
بيجين
10:00 بتوقيت مكة المكرمة.
مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الخارجية الصينية.
بريتوريا – جنوب أفريقيا
10:00 بتوقيت مكة المكرمة.
مؤتمر صحفي مشترك لوزيرة خارجية جنوب أفريقيا ونظيرها الروسي.
طهران
10:15 بتوقيت مكة المكرمة.
مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني.
بيروت
11:00 بتوقيت مكة المكرمة.
كلمة لرئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي.
غزة
11:00 بتوقيت مكة المكرمة.
وقفة أمام مقر الصليب الأحمر تضامنًا مع الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
طهران
11:30 بتوقيت مكة المكرمة.
مؤتمر صحفي مشترك لرئيس البرلمان الإيراني ورئيس مجلس الدوما الروسي.
تونس
12:00 بتوقيت مكة المكرمة.
وقفة وبيان لهيئة الدفاع عن استقلالية القضاء والقضاة المعفَين في تونس.
بروكسل
15:00 بتوقيت مكة المكرمة.
مؤتمر صحفي لمنسق السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوربي جوزيب بوريل.
باريس
16:00 بتوقيت مكة المكرمة.
قراءة في أبرز عناوين الصحف والمواقع الفرنسية.
السودان
17:00 بتوقيت مكة المكرمة.
مظاهرة دعت إلى ها لجان المقاومة في بري شرق العاصمة الخرطوم للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين.
القدس
18:00 بتوقيت مكة المكرمة.
استقبال الأسير المفرج عنه عبد الرحمن الطويل من مدينة البيرة بعد قضائه 13 شهرًا في سجون الاحتلال.
بوينس آيريس
18:30 بتوقيت مكة المكرمة.
الرئيس الأرجنتيني يلتقي نظيره البرازيلي.
أنقرة
19:00 بتوقيت مكة المكرمة.
مؤتمر صحفي للرئيس التركي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة.
نيويورك
20:00 بتوقيت مكة المكرمة.
المؤتمر الصحفي اليومي للمتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة.
بروكسل
20:00 بتوقيت مكة المكرمة.
مؤتمر صحفي لمفوض السياسات الخارجية مع وزير الخارجية السويدي.