تشاهدون اليوم على الجزيرة مباشر 23 يناير/ كانون الثاني 2023

ندعوكم متابعينا إلى المشاركة بآرائكم وأسئلتكم في الفعاليات التالية المقرر أن تكون في قائمة الأحداث التي تنقلها إليكم الجزيرة مباشر اليوم الاثنين 23 يناير/ كانون الثاني 2023.

تواصلوا معنا عبر تطبيق واتساب الخط الساخن للجزيرة مباشر على الرقم 0097450978083، ويمكنكم المشاركة في الفعاليات المختلفة بإرسال رسالة نصية أو صوتية أو فيديو.

بيجين

10:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الخارجية الصينية.

بريتوريا – جنوب أفريقيا

10:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مؤتمر صحفي مشترك لوزيرة خارجية جنوب أفريقيا ونظيرها الروسي.

طهران

10:15 بتوقيت مكة المكرمة.

مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني.

بيروت

11:00 بتوقيت مكة المكرمة.

كلمة لرئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي.

غزة

11:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وقفة أمام مقر الصليب الأحمر تضامنًا مع الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

طهران

11:30 بتوقيت مكة المكرمة.

مؤتمر صحفي مشترك لرئيس البرلمان الإيراني ورئيس مجلس الدوما الروسي.

تونس

12:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وقفة وبيان لهيئة الدفاع عن استقلالية القضاء والقضاة المعفَين في تونس.

بروكسل

15:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مؤتمر صحفي لمنسق السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوربي جوزيب بوريل.

باريس

16:00 بتوقيت مكة المكرمة.

قراءة في أبرز عناوين الصحف والمواقع الفرنسية.

السودان

17:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مظاهرة دعت إلى ها لجان المقاومة في بري شرق العاصمة الخرطوم للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين.

القدس

18:00 بتوقيت مكة المكرمة.

استقبال الأسير المفرج عنه عبد الرحمن الطويل من مدينة البيرة بعد قضائه 13 شهرًا في سجون الاحتلال.

بوينس آيريس

18:30 بتوقيت مكة المكرمة.

الرئيس الأرجنتيني يلتقي نظيره البرازيلي.

أنقرة

19:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مؤتمر صحفي للرئيس التركي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة.

نيويورك

20:00 بتوقيت مكة المكرمة.

المؤتمر الصحفي اليومي للمتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة.

بروكسل

20:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مؤتمر صحفي لمفوض السياسات الخارجية مع وزير الخارجية السويدي.