“الكاف” يبحث عن طفلة جزائرية خطفت الأنظار ويعدها بمفاجأة.. هل توصّل إليها؟ (فيديو)

دعا حساب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، إلى مساعدته على الوصول إلى الطفلة التي صنعت الحدث برقصة عفوية خلال إحدى مباريات كأس أفريقيا للاعبين المحليين التي تحتضنها الجزائر، وذلك من أجل تسليمها هدية.

ونشر الكاف عبر حسابه الرسمي على تويتر، تغريدة دعا فيها متابعيه الجزائريين إلى مساعدته على العثور على الطفلة صاحبة الرقصة الجميلة خلال مباراة الكاميرون والكونغو الديمقراطية على ملعب “ميلود هدفي” في وهران شمال غربي البلاد.

ALGÉRIE! 🇩🇿 Aidez-nous à trouver cette fille! Nous avons une surprise pour elle!#TotalEnergiesCHAN2022 https://t.co/YrCh77yftS — MARHABA (@caf_online_FR) January 20, 2023

ورد والد الطفلة سمير بن صافي، على تغريدة الكاف ونشر صورته رفقة بناته، ودعاه إلى الاتصال به لإكمال الإجراءات.

وكان حساب الكاف قد نشر فيديو الطفلة وهي ترقص بشكل عفوي، وحقق هذا المقطع انتشارًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي في الجزائر والدول المجاورة.