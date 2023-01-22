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مقتل 10 أشخاص على الأقل بإطلاق نار في ولاية كاليفورنيا الأمريكية (فيديو)

22/1/2023

قُتل 10 أشخاص بإطلاق نار، مساء السبت، في مدينة تقطنها أغلبية آسيوية في جنوبي ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وفق ما أفادت سلطات إنفاذ القانون المحلية، الأحد.

وجاء في بيان “المحققون الجنائيون في شرطة مقاطعة لوس أنجلوس يستجيبون لطلب من إدارة شرطة مونتيري بارك، للمساعدة في تحقيق بشأن عملية إطلاق نار دامية. هناك 10 قتلى”.

وتُعَد مونتيري بارك، الواقعة على مسافة نحو 13 كيلومترًا شرق وسط لوس أنجلوس، موطنًا لعدد كبير من الآسيويين.

وذكرت تقارير أن إطلاق النار وقع في نادٍ ليلي بعد ساعة من الاحتفال بالعام القمري.

 

بدوره، ذكر موقع RMG News الإخباري الأمريكي أن الحادث أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 9 بجروح.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت الشرطة قد ألقت القبض على الجاني، وما دوافع الجريمة.

المصدر : وكالات