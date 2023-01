على وقع أعمال الشغب.. رئيس البرازيل يطيح قائد الجيش

أقال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الأحد، قائد الجيش خوليو سيزار دي أرودا، بعد أسبوعين على هجمات استهدفت مقار السلطة في العاصمة برازيليا، وذلك قبل أول رحلة خارجية للرئيس الجديد إلى الأرجنتين.

وأعلن وزير الدفاع خوسيه موسيو، مساء أمس السبت، رسميا إقالة دي أرودا الذي كان يقود الجيش موقتا منذ 30 ديسمبر/كانون الأول، أي قبل يومين من انتهاء ولاية الرئيس جايير بولسونارو. وكانت إدارة لولا الجديدة ثبّتته لاحقا في منصبه في بداية يناير/كانون الثاني.

Hoje, junto com o ministro da Defesa, José Múcio, conversei com o general Tomás Miguel Ribeiro Paiva, o novo comandante do Exército. Desejo um bom trabalho ao general.

📸: @ricardostuckert pic.twitter.com/1Ixf3ZVYyb

— Lula (@LulaOficial) January 21, 2023