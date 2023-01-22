تشاهدون اليوم الأحد 22 يناير/ كانون الثاني 2023 على الجزيرة مباشر
ندعوكم متابعينا إلى المشاركة بآرائكم وأسئلتكم في الفعاليات التالية المقرر أن تكون في قائمة الأحداث التي تنقلها إليكم الجزيرة مباشر اليوم الأحد 22 يناير/ كانون الثاني 2023.
تواصلوا معنا عبر تطبيق واتساب الخط الساخن للجزيرة مباشر على الرقم 0097450978083، ويمكنكم المشاركة في الفعاليات المختلفة بإرسال رسالة نصية أو صوتية أو فيديو.
الدوحة
10:00 توقيت مكة المكرمة
الاجتماع الثاني والأربعون لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب
بروكسل
10:00 توقيت مكة المكرمة
اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوربي بشأن الحرب في أوكرانيا
رام الله
11:00 توقيت مكة المكرمة
وقفة أمام مقر وزارة الشؤون المدنية لعائلات تطالب بلم الشمل بين أفرادها المقيمين في الضفة وغزة
ريف حلب – سوريا
11:30 توقيت مكة المكرمة
رصد أوضاع مركز غسيل الكلى في مدينة عفرين بعد مناشدات بالدعم لاقتراب نفاد المواد الطبية
ليبيا
12:00 توقيت مكة المكرمة
الجلسة الافتتاحية للاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب
السودان
12:00 توقيت مكة المكرمة
وقفة احتجاجية للجنة أساتذة الجامعات السودانية أمام جامعة بحري للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية
بيروت – لبنان
12:10 توقيت مكة المكرمة
رصد أوضاع الاقتصادية بأحد الأسواق الشعبية في ظل استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار
الخرطوم – السودان
13:00 توقيت مكة المكرمة
مؤتمر صحفي لوزارة التجارة والشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة بشأن انطلاق فعاليات الدورة الـ 40 لمعرض الخرطوم الدولي
باريس
13:00 توقيت مكة المكرمة
كلمة للرئيس الفرنسي والمستشار الألماني خلال الاحتفال بمرور 60 عاما على معاهدة الصداقة الفرنسية الألمانية
إسطنبول
13:00توقيت مكة المكرمة
وقفة تنظمها عدة جمعيات تركية أمام القنصلية السويدية احتجاجًا على حرق نسخة القرآن الكريم
ريف إدلب – سوريا
13:30 توقيت مكة المكرمة
اثنا عشر شتاءً قارساً.. رصد أوضاع النازحين في مخيم أبو بكر الصديق مع استمرار المنخفض الجوي الذي يضرب الشمال السوري
إسطنبول
14:00 توقيت مكة المكرمة
كلمة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال افتتاح مترو أنفاق مطار إسطنبول
بيت لحم – الضفة الغربية
15:00 توقيت مكة المكرمة
لقاء مع عائلة الأسير “نضال أبو عكر” من مخيم الدهيشة صاحب أطول فترة اعتقال إداري بسجون الاحتلال تصل لـ18 عاماً
غزة
16:00 توقيت مكة المكرمة
لقاء مع الأديب يسري الغول صاحب أول عمل روائي يتناول اغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة
ريف حلب – سوريا
16:30 توقيت مكة المكرمة
اثنا عشر شتاءً قارساً.. رصد أوضاع النازحين في أحد المخيمات مع استمرار المنخفض الجوي
الخرطوم – السودان
17:00 توقيت مكة المكرمة
تظاهرات دعت لها لجان المقاومة في منطقة بري للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين ومحاسبة قتلة المتظاهرين
رام الله
17:30 توقيت مكة المكرمة
استقبال الأسير المفرج عنه “بليغ البرغوثي” من بلدة كوبر بعد قضاءه عامين في سجون الاحتلال
الضفة الغربية
19:00 توقيت مكة المكرمة
لقاء مع عائلة الأسير الفلسطيني “سعد دويكات” الذي أصيب بطلق ناري من قوات الاحتلال خلال اعتقاله منذ 5 أشهر