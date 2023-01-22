تشاهدون اليوم الأحد 22 يناير/ كانون الثاني 2023 على الجزيرة مباشر

ندعوكم متابعينا إلى المشاركة بآرائكم وأسئلتكم في الفعاليات التالية المقرر أن تكون في قائمة الأحداث التي تنقلها إليكم الجزيرة مباشر اليوم الأحد 22 يناير/ كانون الثاني 2023.

تواصلوا معنا عبر تطبيق واتساب الخط الساخن للجزيرة مباشر على الرقم 0097450978083، ويمكنكم المشاركة في الفعاليات المختلفة بإرسال رسالة نصية أو صوتية أو فيديو.

الدوحة

10:00 توقيت مكة المكرمة

الاجتماع الثاني والأربعون لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب

بروكسل

10:00 توقيت مكة المكرمة

اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوربي بشأن الحرب في أوكرانيا

رام الله

11:00 توقيت مكة المكرمة

وقفة أمام مقر وزارة الشؤون المدنية لعائلات تطالب بلم الشمل بين أفرادها المقيمين في الضفة وغزة

ريف حلب – سوريا

11:30 توقيت مكة المكرمة

رصد أوضاع مركز غسيل الكلى في مدينة عفرين بعد مناشدات بالدعم لاقتراب نفاد المواد الطبية

ليبيا

12:00 توقيت مكة المكرمة

الجلسة الافتتاحية للاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب

السودان

12:00 توقيت مكة المكرمة

وقفة احتجاجية للجنة أساتذة الجامعات السودانية أمام جامعة بحري للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية

بيروت – لبنان

12:10 توقيت مكة المكرمة

رصد أوضاع الاقتصادية بأحد الأسواق الشعبية في ظل استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار

الخرطوم – السودان

13:00 توقيت مكة المكرمة

مؤتمر صحفي لوزارة التجارة والشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة بشأن انطلاق فعاليات الدورة الـ 40 لمعرض الخرطوم الدولي

باريس

13:00 توقيت مكة المكرمة

كلمة للرئيس الفرنسي والمستشار الألماني خلال الاحتفال بمرور 60 عاما على معاهدة الصداقة الفرنسية الألمانية

إسطنبول

13:00توقيت مكة المكرمة

وقفة تنظمها عدة جمعيات تركية أمام القنصلية السويدية احتجاجًا على حرق نسخة القرآن الكريم

ريف إدلب – سوريا

13:30 توقيت مكة المكرمة

اثنا عشر شتاءً قارساً.. رصد أوضاع النازحين في مخيم أبو بكر الصديق مع استمرار المنخفض الجوي الذي يضرب الشمال السوري

إسطنبول

14:00 توقيت مكة المكرمة

كلمة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال افتتاح مترو أنفاق مطار إسطنبول

بيت لحم – الضفة الغربية

15:00 توقيت مكة المكرمة

لقاء مع عائلة الأسير “نضال أبو عكر” من مخيم الدهيشة صاحب أطول فترة اعتقال إداري بسجون الاحتلال تصل لـ18 عاماً

غزة

16:00 توقيت مكة المكرمة

لقاء مع الأديب يسري الغول صاحب أول عمل روائي يتناول اغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة

ريف حلب – سوريا

16:30 توقيت مكة المكرمة

اثنا عشر شتاءً قارساً.. رصد أوضاع النازحين في أحد المخيمات مع استمرار المنخفض الجوي

الخرطوم – السودان

17:00 توقيت مكة المكرمة

تظاهرات دعت لها لجان المقاومة في منطقة بري للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين ومحاسبة قتلة المتظاهرين

رام الله

17:30 توقيت مكة المكرمة

استقبال الأسير المفرج عنه “بليغ البرغوثي” من بلدة كوبر بعد قضاءه عامين في سجون الاحتلال

الضفة الغربية

19:00 توقيت مكة المكرمة

لقاء مع عائلة الأسير الفلسطيني “سعد دويكات” الذي أصيب بطلق ناري من قوات الاحتلال خلال اعتقاله منذ 5 أشهر