بعمر 39 عاما.. لاعب يسجل هدفا عالميا ويحتفل على طريقة ميسي (فيديو)

سجّل لاعب الوسط الإيطالي المخضرم أليساندرو ديامانتي هدفًا عالميًّا بتسديدة مباغتة من خارج منطقة الجزاء، في مباراة فريقه ويسترن يونايتد أمام ضيفه سيدني إف سي بالدوري الأسترالي لكرة القدم، السبت، ليحقق بذلك فوزًا متأخرًا لحامل اللقب في ملعب هوبارت.

وقبل خمس دقائق من نهاية المباراة، استغل ديامانتي (39 عامًا) تقدّم حارس مرمى الفريق المنافس أندرو ريدماين بعيدًا عن شباكه، ليسدد كرة ساقطة من مسافة بعيدة مسجلًا منها هدفًا مباغتًا، مانحًا فريقه ويسترن يونايتد نقاط الفوز.

ونشر الحساب الرسمي لنادي ويسترن يوناتيد الأسترالي على تويتر، فيديو الهدف الذي سجله ديامانتي، قائلًا في وصفه “تسديدة لا تُصدَّق”، أما حساب الدوري الأسترالي فوصف اللقطة بأنها “ألماس”.

وبهذه الهزيمة، تراجع فريق سيدني إف سي في ترتيب المسابقة، لكنْ حتى المشجعين المتعصبين للفريق لم يكن لديهم خيار سوى احترام الطريقة التي جاء بها الهدف والهزيمة.

واحتفل لاعب أندية فيورنتينا وأتالانتا وباليرمو السابق بهدفه على طريقة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، إذ خلع قميصه ورفعه أمام المشجعين الموجودين في المدرجات.

ALESSANDRO DIAMANTIIIIIIII

💎 'Diamond he most certainly is!' 💎

WHAT. A. HIT.

— Isuzu UTE A-League (@aleaguemen) January 21, 2023