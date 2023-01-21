استشهاد شاب فلسطيني قرب رام الله بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن (فيديو)

استشهد شاب فلسطيني، اليوم السبت، متأثرا بإصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، قرب قرية كفر نعمة غرب رام الله.

وأعلنت وزارة الصحة، استشهاد المواطن طارق عودة يوسف معالي (42 عاما) بعد إطلاق الاحتلال النار عليه على جبل الريسان شمال غرب رام الله.‏

תיעוד הפיגוע בחוות שדה אפרים בבנימין: המחבל רדף אחרי אחד מתושבי החווה – ונוטרל על ידו

(צילום: שימוש לפי סעיף 27א לחוק זכויות יוצרים)@amirbarshalom pic.twitter.com/HVIY0eNEvz — גלצ (@GLZRadio) January 21, 2023

وكانت مصادر إسرائيلية قد ذكرت أن مستوطنا أطلق النار على شاب فلسطيني، بزعم أنه كان يحاول طعنه.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإن الشاب الفلسطيني حاول طعن المستوطن بـ”مفك براغي”، فأطلق المستوطن عليه النار، مما أدى إلى استشهاده على الفور.

وقال متحدث باسم جيش الاحتلال في بيان إن “محاولة تنفيذ عملية طعن حصلت بمستوطنة “سديه إفرايم” بالقرب من رام الله، وإن شابا فلسطينيا ترجّل من سيارته وحاول أن يطعن مستوطنا، مشيرا إلى أنه “تم قتل الشاب ولم تقع أي إصابات في صفوف المستوطنين”.

وأقام الاحتلال البؤرة الاستيطانية قبل سنوات على الجبل الذي يقع في موقع استراتيجي في منطقة غرب رام الله المحاصرة بالاستيطان.

وبارتقاء معالي يرتفع عدد الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى 18 شهيدا، بينهم 4 أطفال.