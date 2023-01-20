دول غربية تغدق بالأسلحة على أوكرانيا وميدفيديف يحذر من حرب نووية

تعهدت دول غربية عديدة خلال الساعات الماضية بتقديمها “حزمة غير مسبوقة” من المساعدات العسكرية لأوكرانيا خلال حربها مع روسيا التي ألمحت إلى أن هزيمتها من كييف قد تشعل حربا نووية.

وأعلنت الدول عن المساعدات، في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية وأدلى به وزراء دفاع بريطانيا واستونيا وبولندا ولاتفيا وليتوانيا وممثلون عن الدنمارك وجمهورية التشيك وهولندا وسلوفاكيا عقب اجتماع في إستونيا، فيما أعلنت دول أخرى عن مساعداتها ببيانات منفصلة.

ويأتي الدعم الأوربي بعد تكرار أوكرانيا مطالبتها حلفاءها الغربيين بتزويدها دبابات و”التوقف عن الارتجاف أمام بوتين”، في خطوة قد تشكل تصعيدا مع موسكو.

صواريخ ودبابات بريطانية

وأعلن وزير الدفاع البريطاني، الخميس، أن المملكة المتحدة سترسل الى أوكرانيا 600 صاروخ إضافي من طراز بريمستون لمساعدتها في مواجهة الهجوم الروسي. ويأتي ذلك بعد أيام من تأكيد بريطانيا أنها سترسل دبابات قتالية الى أوكرانيا لتكون أول دولة تلبي طلب كييف على هذا الصعيد.

وقال بن والاس “إذا كان الرئيس بوتين يراهن على شعورنا بالملل هذا العام، فهو مخطئ. سنخطط لهذا العام والعام المقبل والعام الذي يليه وما بعد ذلك”.

الدنمارك ستمنح 19 مدفعا فرنسيا

وقررت الدنمارك أن تمنح أوكرانيا 19 مدفع قيصر بعيد المدى فرنسي الصنع، وفق ما أعلنت الحكومة الخميس.

وقال وزير الدفاع جاكوب ايليمان-ينسن في بيان إن الحكومة، بدعم من البرلمان، “قررت أن تمنح كل قطع المدفعية الـ 19 الفرنسية الصنع للجيش في أوكرانيا”.

صواريخ ستنغر من لاتفيا

وتعتزم لاتفيا تقديم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا في المستقبل القريب، تشمل صواريخ ستينغر المضادة للطائرات ومروحيات وأسلحة آلية بذخيرتها وطائرات مسيرة، حسبما قالت وزيرة الدفاع اينارا مورنيس.

كما أعلنت الوزيرة عن خطط لتقديم مزيد من التدريب المكثف للجنود الأكرانيين في لاتفيا.

مدافع آرتشر طويلة المدى من السويد

وقررت السويد تزويد أوكرانيا بمدافع آرتشر طويلة المدى المتنقلة والحديثة التي تطالب بها كييف منذ أشهر عدة، على ما أعلن رئيس الوزراء أولف كريسترسون.

وسترسل السويد التي تخلت منذ بدء الهجوم على أوكرانيا عن عقيدتها عدم تسليم أسلحة إلى دولة تشهد حربا، أيضا 50 دبابة قتالية لسلاح المشاة من طراز سي في-90 فضلا عن صواريخ مضادة للدروع محمولة من طراز “ان لو” على ما أكدت الحكومة.

أكبر حزمة مساعدات من إستونيا

وأعلنت إستونيا تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 113 مليون يورو، وهي أكبر حزمة مساعدات تقدمها تالين حتى الآن إلى كييف، منذ بدء الحرب في شهر فبراير/شباط الماضي.

برلين سترسل دبابات “بشرط”

وقال مصدر حكومي في برلين لوكالة رويترز إن ألمانيا سترسل دبابات محلية الصنع إلى أوكرانيا إذا وافقت الولايات المتحدة على القيام بالمثل.

وقال مسؤولون أمريكيون إنه من المتوقع أن توافق إدراة الرئيس الأمريكي جو بايدن على تزويد أوكرانيا بعربات سترايكر المدرعة، والتي تُصنع في كندا للجيش الأمريكي، لكنها ليست مستعدة لإرسال دبابات.

الكرملين يحذر من تسليم الأسلحة

من جهته، حذر الكرملين، الخميس، من أن تسليم الدول الغربية أوكرانيا أسلحة طويلة المدى قادرة على استهداف عمق الأراضي الروسية سيؤدي إلى تصعيد خطر في النزاع المسلح بين موسكو وكييف.

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف “هذا الأمر قد يكون خطرا جدا، سيعني ذلك أن النزاع سينتقل إلى مستوى جديد لا يشي بالخير للأمن الأوربي”.

بدوره قال الرئيس الروسي السابق ونائب سكرتير مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف الخميس إن “هزيمة قوة نووية في حرب تقليدية قد تشعل حربا نووية”، في إشارة إلى الحملة العسكرية التي تشنها بلاده في أوكرانيا.

وفي منشور على تيليغرام للتعليق على دعم حلف شمال الأطلسي للجيش الأوكراني، كتب ميدفيديف حليف الرئيس الحالي فلاديمير بوتين “القوى النووية لا تخسر أبدا في صراعات كبرى يتوقف عليها مصيرها”.