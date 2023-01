اتهام الممثل الأمريكي أليك بالدوين بتهمة القتل غير العمد

أعلنت السلطات الأمريكية، أمس الخميس، أنها أصبحت تمتلك أدلة كافية لتوجيه تهمة القتل غير العمد للممثل الأمريكي أليك بالدوين والمسؤولة عن الأسلحة النارية أثناء التصوير هانا جوتيريز ريد، وذلك على خلفية حادث إطلاق نار عام 2021 في موقع تصوير الفيلم الأمريكي “راست”.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2021، قُتلت مديرة التصوير هاليانا هاتشينز عندما كان بالدوين يتدرب على مسدس ناري قبيل تصوير مشهد سينمائي من فيلم “راست” بالقرب من سانتا في بنيو ميكسيكو، وأطلق الممثل رصاصة حية أصابتها هي ومخرج الفيلم جويل سوزا، الذي نجا من الحادث.

وقالت المدعية القضائية الأولى في نيو مكسيكو، ماري كارماك-ألتويس، في بيان، إنه بعد مراجعة شاملة للأدلة وقوانين ولاية نيو مكسيكو، قررت أن هناك أدلة كافية لتوجيه اتهامات جنائية ضد بالدوين وأعضاء آخرين في طاقم الفيلم، مضيفة أنه لا أحد فوق القانون، والجميع يستحقون العدالة.

من جهته، رأى وكيل بالدوين المحامي لوك نيكاس أن “هذا القرار يشوه الموت المأسوي لهالينا هاتشينز ويمثل خطأ قضائيًا رهيبًا”، مؤكدًا على أن بالدوين لم يكن يملك أي سبب للاعتقاد بإمكان وجود ذخيرة حية في السلاح، أو في أي مكان آخر في موقع التصوير.

BREAKING: A distraught Alec Baldwin, after he accidentally shot & killed the cinematographer on the set of his new movie, & wounded the writer-director. How on earth could this have happened? Pics: Jim Weber ⁦ @thenewmexican ⁩ pic.twitter.com/xrvcheLaCK

وأحدث هذا الحادث صدمة كبيرة في هوليوود، وكان له وقع قوي جداً داخل الولايات المتحدة وخارجها، وأدى إلى تصاعد المطالبات بمنع وجود أي أسلحة نارية في مواقع التصوير.

وينفي بالدوين دائمًا مسؤوليته عن وفاة هاتشينز، وقال إنه لم يكن من المفترض استعمال الرصاص الحي خلال تصوير الفيلم، مؤكدًا أنه قيل له إن “السلاح بارد”، وهو مصطلح تقني يعني أنه آمن للاستخدام.

وركزت تحقيقات الشرطة على تحديد سبب وجود ذخيرة حية في موقع التصوير، إذ إن هذا الأمر محظور كلياً في المبدأ بدافع الحرص تحديداً على تفادي أي حوادث من هذا النوع.

وتوصلت تحقيقات الشرطة إلى أن المسؤولة عن الأسلحة في الفيلم هانا جوتيريز وضعت الرصاص الحي في المسدس الذي استخدمه بالدوين بدلاً من وضع طلقة خلبية.

We join with our community in mourning the loss of Cinematographer #HalynaHutchins. Our thoughts go out to her family, friends and the crew of “Rust” at this tragic and difficult time. pic.twitter.com/9uqSvYsuqF

— British Society of Cinematographers (Archive) (@BSCine) October 22, 2021