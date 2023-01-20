اعتصام لمعلمين غير لبنانيين في بيروت للمطالبة بزيادة الأجور وتحسين الأوضاع المعيشية (فيديو)

تظاهر عشرات من معلمي الدوام المسائي من غير اللبنانيين، اليوم الجمعة، أمام مقر منظمة “اليونيسيف” في العاصمة بيروت للمطالبة بزيادة الأجور وتحسين أوضاعهم المعيشية.

وتأتي الوقفة تلبية لدعوة “لجنة أساتذة الدوام المسائي لغير اللبنانيين” التي دعت إلى “منح المعلمين حقوقهم”.

وقالت متحدثة باسم المجموعة “جئنا اليوم لنقول إن الرايات التي عملت اليونيسف على رفعها سنين طويلة أصبحت منكّسة، فلا التلميذ في صفه ولا الأستاذ في عمله والتعليم أضحى يحتضر”.

وأضافت “نريد منكم دفع حوافز ومستحقات العام الماضي، فكيف لأستاذ لم ينل حقه من العام الماضي أن يبدأ عامه الجديد”.

وقالت “لم يعد بمقدورنا الوصول إلى مدارسنا في ظل الغلاء الفاحش”، مشددة على أنه لا عودة إلى العمل هذا العام من دون الحوافز الشهرية المتفق عليها وهي 130 دولارا أمريكيا.

وأكدت المتحدثة ضرورة الدفع بالدولار الأمريكي لا بالليرة اللبنانية، كما هو الحال في الدول المجاورة، على حد قولها.

وهتف المتظاهرون هتافات قالوا فيها “نحن أصحاب الهمم بدنا حقنا من الأمم”، و”يا أمم العدالة بدنا حقنا بالكامل”، و”كله غلاء بالأسعار بدنا حقنا بالدولار”.

وكانت لجنة الدوام المسائي قد قالت في بيان إنها ليست من هواة الإضراب والتعطيل، ولكن “لا تعليم بدون عيش كريم”.