إدارة الطيران الأمريكية: “حذف ملفات دون قصد” وراء تعطل الرحلات الجوية

قالت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية إن “حذف ملفات دون قصد” كان سبب العطل الفني الذي أصاب نظام الإشعار للمهمات الجوية (نوتام) في البلاد، وأدى إلى تعليق الرحلات في الولايات المتحدة مؤقتًا في 11 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وأضافت في بيان أن مراجعة أولية خلصت إلى أن موظفين متعاقدين “حذفوا ملفات دون قصد” خلال العمل على تصحيح المزامنة بين قاعدة البيانات الأساسية الآنية وقاعدة بيانات احتياطية للنظام.

وأكدت الإدارة أنها لم تجد حتى الآن أي دليل على هجوم سيبراني أو نية خبيثة، وأنها تواصل تحقيقها في الملابسات المحيطة بالعطل.

وقال وزير النقل الأمريكي بيت بوتيدجيدج أثناء توقف الرحلات، إنه طلب من إدارة الطيران الاتحادية تحديد أسباب المشكلة وشرح سبب عدم عمل الأنظمة البديلة التي كان من المفترض أن تعمل في حال حدوث مشكلات.

وقالت إدارة الطيران الاتحادية آنذاك عبر تويتر “تأثرت العمليات عبر نظام المجال الجوي الوطني، والنظام تتم إعادة تحميله”.

All flights currently in the sky are safe to land. Pilots check the NOTAM system before they fly. A Notice to Air Missions alerts pilots about closed runways, equipment outages, and other potential hazards along a flight route or at a location that could affect the flight.

— The FAA ✈️ (@FAANews) January 11, 2023