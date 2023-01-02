ستعزز قدرات القوات البحرية.. وزير الدفاع التركي يتفقد أكبر سفينة حربية محلية الصنع (فيديو)

تفقد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الاثنين، سفينة أناضولو التي تعد أكبر سفينة حربية تركية من إنتاج محلي.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية أن “أناضولو” هي أكبر سفينة حربية في تركيا، مضيفة أن 12 دولة فقط في العالم تمتلك سفنا بهذا الحجم.

وأفادت الوكالة بأن السفينة الهجومية ستعزز قدرات القوات البحرية التركية، وستصبح جزءا من حلف شمال الأطلسي(الناتو) وتعزز من قوته.

ومن المقرر أن تدخل السفينة الهجومية الخدمة في الأشهر الأولى من العام الجاري.

ويبلغ طول السفينة 231 مترًا وعرضها 32 مترًا، فيما يصل وزنها مع الحمولة الكاملة إلى 27 ألف طن.