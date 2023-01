مأساة قرب مقصد سياحي شهير.. ضحايا إثر اصطدام مروحيتين في الجو (فيديو)

أعلنت السلطات الأسترالية مصرع 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة إثر تصادم مروحيتين في الجو بالقرب من مقصد سياحي شهير في منطقة جولد كوست السياحية، اليوم الاثنين.

وقال غاري ووريل، القائم بأعمال مفتش شرطة ولاية كوينزلاند، إن الطائرتين “اصطدمتا” وتحطمت إحداهما في حين حطت الأخرى على الشاطئ الرملي بجوار منتزه (سي وورلد) البحري.

وأضاف أنه يبدو أن مروحية كانت تقلع بينما كانت الأخرى تهبط.

Two Sea World helicopters have collided in mid-air, killing four people and injuring six.

As the tragedy unfolded, horrified witnesses desperately tried to help. @BonnellYasmin @CharltonHart #9News

MORE: https://t.co/dRt3awEC03 pic.twitter.com/iLDokulM6W

— 9News Gold Coast (@9NewsGoldCoast) January 2, 2023