تحذيرات فلسطينية من مخطط المتطرف بن غفير لاقتحام المسجد الأقصى

حذر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، اليوم الاثنين، من مخطط وزير الأمن القومي الإسرائيلي (إيتمار بن غفير)، لاقتحام المسجد الأقصى المبارك.

وقال حسين الشيخ، في بيان نشره على تويتر إن “تهديد بن غفير باقتحام الأقصى كوزير أمن هو قمة التحدي السافر والوقح والذي يتطلب ردا فلسطينيا وعربيا ودوليا يتناسب وهذه الخطوة التي تعتبر باكورة هذه الحكومة وسياساتها الاحتلالية”.

Ben Gvir's threat to storm #AlAqsa as security minister is a blatant and shameless challenge that requires a #Palestinian, #Arab and international response that levels with this step, which is considered the first step of this government and its occupation policies. https://t.co/mCMyMTWnBv

— حسين الشيخ Hussein AlSheikh (@HusseinSheikhpl) January 2, 2023