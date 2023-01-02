شلل في العاصمة التونسية بعد إضراب منتسبي نقابة النقل (فيديو)

شهدت العاصمة التونسية شللا في الحركة المرورية، اليوم الاثنين، بسبب إضراب عام لنقابة النقل التابعة للاتحاد التونسي للشغل، احتجاجًا على عدم صرف المستحقات المالية وللمطالبة بتحسين ظروف العمل.

وشمل إضراب موظفي النقل، المترو والحافلات، إضافة إلى إضراب سائقي سيارات الأجرة، وجاء ذلك تزامنًا مع العودة المدرسية والجامعية بعد عطلة الشتاء ورأس السنة.

ودعت نقابة النقل المنتسبين إليها إلى الإضراب والمشاركة في وقفة احتجاجية أمام قصر الحكومة بالقصبة صباح الاثنين، مما تسبب في شل حركة المواصلات في تونس العاصمة.

وقبل أيام، أعلنت نقابة النقل عزمها تنفيذ إضراب عام في قطاعات النقل البري والبحري والجوي في 25 و26 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وتصاعدت مؤخرا حدة الانتقادات النقابية في تونس لسياسات الرئيس قيس سعيد في ظل تزايد الأزمات الاقتصادية والسياسية في البلاد.

وأعلن الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، الأسبوع الماضي، أن الاتحاد بدأ التشاور مع منظمات وقوى من المجتمع المدني بهدف إطلاق حوار لإخراج تونس من أزمتها.

وقال الطبوبي إن هناك “تحركات حثيثة لفروع الاتحاد وهياكله بمختلف جهات البلاد لتدارس الوضع العام بالبلاد لصياغة مبادرة لحوار هادف”.

واتهم الطبوبي الرئيس سعيد بأنه لم يستمع إلا إلى صوته وأنه رفض “أي رؤى تشاركية للإصلاح”، وأصر على المضي منفردا في إدارته للبلاد.

وتعيش تونس منذ 25 يوليو/ تموز 2021 سلسلة من الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس سعيد، بينها حل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتمرير دستور جديد وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة شارك فيها أقل من 12% فقط من الناخبين.