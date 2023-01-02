شتاء دافئ.. أسعار الجملة للغاز الأوربي في أدنى مستوياتها منذ بدء حرب أوكرانيا

انخفض سعر الجملة للغاز الطبيعي في أوربا اليوم الاثنين إلى أدنى مستوى له منذ بداية الحرب في أوكرانيا، وبات أرخص مما كان عليه في أغسطس/آب، بنحو 5 مرات، على خلفية شتاء دافئ نسبيًا يسمح بتوفير المخزون.

وانخفضت عقود (تي تي إف) الهولندي، المؤشر المرجعي للغاز الطبيعي في أوربا بنسبة 4.67% لتسجل 72.75 يورو للميغاوات ساعة للشحنات التي تُسلَّم في فبراير/ شباط، صباح الاثنين، وهو السعر الأدنى منذ 21 فبراير/شباط.

وانخفض سعر الغاز تسليم الشهر المقبل بنحو 50% في غضون شهر واحد، وتراجع إلى حد كبير من الذروة التي بلغها في الصيف حيث سجل في أغسطس/آب 2022، 342 يورو لكل ميغاوات ساعة.

وبدأت أسعار الغاز ترتفع في خريف 2021، مع بدء تقليص شحنات الغاز الروسي إلى أوربا، ثم ارتفعت بشكل حاد مع الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022. ومنذ ذلك الحين، أصبحت خطوط أنابيب الغاز بين روسيا وأوربا مغلقة بالكامل تقريبًا.

وكانت الكميات المتداولة اليوم الاثنين ضعيفة مع إغلاق سوق لندن، الأساسي للمواد الأولية.

وأكد خبراء إن هذا الاتجاه كان نتيجة ل”مخزونات الغاز الكبيرة التي تراكمت وتراجُع الطلب وخاصة “بفضل الظروف المناخية المواتية” وقالوا إن ذلك “خبر جيد للدول الأوربية ولاقتصادات المنطقة”.

ويؤثر سعر الغاز على الكهرباء، حيث تستخدم العديد من محطات الطاقة الأوربية الغاز لتوليد الكهرباء.

وفي فرنسا انخفض سعر الجملة للكهرباء عام 2023 إلى 240 يورو/ ميغاوات ساعة يوم الجمعة مسجلاً أدنى مستوياته منذ أبريل/نيسان، بعدما تجاوز 1000 يورو/ ميغاوات ساعة في نهاية أغسطس/آب.

لكن هذه التغيّرات في أسعار الجملة لا تنعكس بشكل مباشر في الأسعار المفروضة على المستهلكين لأن موردي الكهرباء يعتمدون سعرًا مدروسًا، خصوصاً خلال هذه الفترة حيث قد تقفز الأسعار من يوم إلى آخر.