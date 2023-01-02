سوريا: مقتل جنديين بقصف إسرائيلي لمطار دمشق الدولي

قتل جنديّان سوريّان، اليوم الاثنين، جراء قصف صاروخي إسرائيلي لمطار دمشق الدولي، تسبب في “خروجه عن الخدمة” مؤقتا.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري سوري قوله “حوالي الساعة 2:00 من فجر هذا اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا مستهدفا مطار دمشق الدولي ومحيطه”.

وأضاف أن صواريخ أصابت أيضا أهدافا في جنوب دمشق، “مما أدى إلى مقتل اثنين من أفراد القوات المسلحة السورية ووقوع بعض الخسائر المادية”.

ولم يصدر أي تعليق عن الجيش الإسرائيلي على الهجوم.

وقالت وزارة النقل السورية في بيان عبر الإنترنت إن عمالا أزالوا الحطام الناجم عن الضربات، وإن الرحلات الجوية استُؤنفت بحلول الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (السادسة صباحا بتوقيت غرينتش).

وفي العام الماضي، كثفت إسرائيل ضرباتها لمطار دمشق ومطارات مدنية أخرى، وأوقفت سوريا الرحلات الجوية من المطار وإليه في يونيو/ حزيران نحو أسبوعين بعد أن ألحقت الضربات الإسرائيلية أضرارا جسيمة ببعض مدرجاته وصالاته.

وأطلقت إسرائيل صواريخ على مطار دمشق مرة أخرى في سبتمبر/ أيلول، وضربت كذلك مطار حلب -وهو ثاني أكبر مطار مدني في البلاد- فأخرجته من الخدمة عدة أيام.

ونادرا ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنّها تكرّر أنّها ستواصل تصدّيها لما تقول إنه محاولات من إيران لترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

وتقول إسرائيل إن حملتها في سوريا بدأت قبل نحو عقد في 30 يناير/ كانون الثاني 2013 بضربة استهدفت بطاريات دفاع جوي من طراز إس. إيه-17 زودت بها روسيا سوريا وكانت دمشق تعتزم تسليمها لحزب الله، على حد قول إسرائيل.

وفي ذلك العام، وقعت أربع ضربات أخرى مماثلة، إلا أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي اللفتنانت جنرال أفيف كوخافي قال الشهر الماضي إن الوتيرة تصاعدت حاليا إلى نحو ضربة أسبوعيا.

وقال كوخافي الشهر الماضي إن إسرائيل هي المسؤولة عن ضربة جوية استهدفت قافلة دخلت سوريا من العراق، وإن الهدف وقتها كان شاحنة تحمل أسلحة إيرانية.

وتشهد سوريا نزاعًا داميًّا منذ 2011 تسبّب في مقتل حوالي نصف مليون شخص، وألحق دمارا هائلا بالبنى التحتيّة، وأدّى إلى تهجير ملايين السكّان داخل البلاد وخارجها.