خبير: قرار الأمم المتحدة بشأن الاحتلال أدى إلى “جنون الكيان الصهيوني” (فيديو)

أكد الخبير في شؤون الأمم المتحدة عبد الحميد صيام، أن قرار الأمم المتحدة الذي يطالب محكمة العدل الدولية بالنظر في مسألة الاحتلال الإسرائيلي لأراض فلسطينية، مهم، وأنه أدى إلى جنون “الكيان الصهيوني”.

وقال الدكتور عبد الحميد صيام خلال مداخلة في برنامج المسائية على الجزيرة مباشر، إن القرار يذكر بقرار مهم آخر صدر عام 1975، واعتبر الصهيونية حركة عنصرية وشكلا من أشكال التمييز العنصري. وكشف أن أهمية القرار تنبع من كونه فتوى قانونية. وأضاف أن ذلك هو ما أدى إلى “جنون الكيان الصهيوني”.

وأوضح صيام أن هذا القرار يتوجه إلى الأيدولوجيا نفسها لا إلى الممارسات، مشيرا إلى أن الممارسات هي جزء من منظومة استعمارية.

وقال إن الرأي الاستشاري الذي جاء في القرار، سيحاكم فكرة الاحتلال نفسه. وإذا أقرت المحكمة ذلك -وهو أمر متوقع- فإن هذا الاحتلال يكون غير قانوني ويجب أن ينتهي، إذ إنه قام بتعطيل حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وأدى إلى ضم أراض بطريقة مطولة تحولت إلى استعمار.

وأكد أن القرار بذلك يكون إدانة للممارسة بتفاصيلها، مشيرا إلى النقطة الثانية التي تحتوي على آلية عمل مطلوبة من الأمم المتحدة ومن الدول، وهي كيفية التعامل مع كيان غير قانوني، بعد صدور القرار.

وقال إن القرار يمثل كذلك فرصة للسلطة الفلسطينية التي يمكن أن تقول إن هذا كيان غير قانوني، ولا يمكنها التعامل معه، وإن جميع الدول يمكنها فعل ذلك.

The Human Rights Council-mandated Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian Territory & Israel has said it welcomes a @UN General Assembly resolution requesting a @CIJ_ICJ advisory opinion on Israel's occupation of Palestinian territory.

— UN Human Rights Council (@UN_HRC) January 2, 2023