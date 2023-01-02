تشاهدون اليوم على الجزيرة مباشر 2 يناير/كانون الثاني 2023
ندعوكم متابعينا إلى المشاركة بآرائكم وأسئلتكم في الفعاليات التالية المقرر أن تكون في قائمة الأحداث التي تنقلها إليكم قناة الجزيرة مباشر اليوم الاثنين 2 من يناير/كانون الثاني 2023.
تواصلوا معنا عبر تطبيق واتساب الخط الساخن للجزيرة مباشر على الرقم 0097450978083، ويمكنكم المشاركة في الفعاليات المختلفة بإرسال رسالة نصية أو صوتية أو فيديو.
طهران
10:15 بتوقيت مكة المكرمة
المؤتمر الصحفي الأسبوعي للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية
غزة/فلسطين
10:45 بتوقيت مكة المكرمة
اعتصام أسبوعي أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر تضامنًا مع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي وللمطالبة بالإفراج عن جثامين الشهداء
تونس
11:00 بتوقيت مكة المكرمة
وقفة دعت إليها الجامعة العامة للنقل “دفاعًا عن حقوق منتسبيها” ورفضًا للمساس بالمؤسسات العمومية التابعة لقطاع النقل
الخليل/فلسطين
11:20 بتوقيت مكة المكرمة
الجزيرة مباشر تلتقي أمجد النجار مدير نادي الأسير الفلسطيني بالخليل بشأن أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال
ليبيا
11:30 بتوقيت مكة المكرمة
اجتماع رئاسة مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة
البرازيل
12:00 بتوقيت مكة المكرمة
استعدادات لمراسم تأبين وجنازة أسطورة كرة القدم الراحل بيليه في نادي سانتوس لكرة القدم
السودان
14:00 بتوقيت مكة المكرمة
دعوات إلى مظاهرات في أم درمان للمطالبة بمحاسبة قتلة المتظاهرين ورفضًا للاتفاق الإطاري بين العسكريين وقوى مدنية
السودان
14:00 بتوقيت مكة المكرمة
مؤتمر صحفي لهيئة الدفاع عن محتجزي ولايتي شمال وغرب دارفور بعنوان “انتهاكات جسيمة منسية”
الحدود السلوفينية الكرواتية
14:15 بتوقيت مكة المكرمة
مؤتمر صحفي مشترك لرئيسة المفوضية الأوربية أورسولا فون دير لاين ورئيس الوزراء الكرواتي أندريه بلينكوفيتش والرئيس السلوفيني ناتاسا بيرك موسار للاحتفال بدخول كرواتيا الاتحاد الأوربي
زغرب
15:15 بتوقيت مكة المكرمة
لقاء لرئيسة المفوضية الأوربية مع رئيس الوزراء الكرواتي في زغرب
لبنان
15:30 بتوقيت مكة المكرمة
الجزيرة مباشر ترصد أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في مخيم شاتيلا وتطلعاتهم في عام 2023
البرازيل
16:00 بتوقيت مكة المكرمة
مراسم تأبين وجنازة أسطورة كرة القدم الراحل بيليه
السودان
16:30 بتوقيت مكة المكرمة
الجزيرة مباشر ترصد من جزيرة توتي مظاهر احتفال السودانيين بالعام الجديد 2023
طرابلس
17:00 بتوقيت مكة المكرمة
المؤتمر الصحفي للناطق الرسمي باسم رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا
بيت لحم/فلسطين
18:00 بتوقيت الدوحة
الجزيرة مباشر ترصد الأجواء من ساحة كنيسة المهد ببيت لحم في اليوم الثاني من العام الجديد 2023
كيب تاون/ جنوب أفريقيا
18:00 بتوقيت مكة المكرمة
كرنفال مدينة كيب تاون المعروف باسم “كابس كلوبس”
لندن
18:30 بتوقيت مكة المكرمة
الجزيرة مباشر ترصد من أمام إحدى محطات القطارات الرئيسية في لندن مظاهر الإضراب المستمر مع حلول العام الجديد، ورصد جانب من أبرز عناوين الصحف البريطانية.
إسطنبول/تركيا
19:00 مكة المكرمة
مؤتمر صحفي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة