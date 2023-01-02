تشاهدون اليوم على الجزيرة مباشر 2 يناير/كانون الثاني 2023

ندعوكم متابعينا إلى المشاركة بآرائكم وأسئلتكم في الفعاليات التالية المقرر أن تكون في قائمة الأحداث التي تنقلها إليكم قناة الجزيرة مباشر اليوم الاثنين 2 من يناير/كانون الثاني 2023.

تواصلوا معنا عبر تطبيق واتساب الخط الساخن للجزيرة مباشر على الرقم 0097450978083، ويمكنكم المشاركة في الفعاليات المختلفة بإرسال رسالة نصية أو صوتية أو فيديو.

طهران

10:15 بتوقيت مكة المكرمة

المؤتمر الصحفي الأسبوعي للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية

غزة/فلسطين

10:45 بتوقيت مكة المكرمة

اعتصام أسبوعي أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر تضامنًا مع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي وللمطالبة بالإفراج عن جثامين الشهداء

تونس

11:00 بتوقيت مكة المكرمة

وقفة دعت إليها الجامعة العامة للنقل “دفاعًا عن حقوق منتسبيها” ورفضًا للمساس بالمؤسسات العمومية التابعة لقطاع النقل

الخليل/فلسطين

11:20 بتوقيت مكة المكرمة

الجزيرة مباشر تلتقي أمجد النجار مدير نادي الأسير الفلسطيني بالخليل بشأن أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال

ليبيا

11:30 بتوقيت مكة المكرمة

اجتماع رئاسة مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة

البرازيل

12:00 بتوقيت مكة المكرمة

استعدادات لمراسم تأبين وجنازة أسطورة كرة القدم الراحل بيليه في نادي سانتوس لكرة القدم

السودان

14:00 بتوقيت مكة المكرمة

دعوات إلى مظاهرات في أم درمان للمطالبة بمحاسبة قتلة المتظاهرين ورفضًا للاتفاق الإطاري بين العسكريين وقوى مدنية

السودان

14:00 بتوقيت مكة المكرمة

مؤتمر صحفي لهيئة الدفاع عن محتجزي ولايتي شمال وغرب دارفور بعنوان “انتهاكات جسيمة منسية”

الحدود السلوفينية الكرواتية

14:15 بتوقيت مكة المكرمة

مؤتمر صحفي مشترك لرئيسة المفوضية الأوربية أورسولا فون دير لاين ورئيس الوزراء الكرواتي أندريه بلينكوفيتش والرئيس السلوفيني ناتاسا بيرك موسار للاحتفال بدخول كرواتيا الاتحاد الأوربي

زغرب

15:15 بتوقيت مكة المكرمة

لقاء لرئيسة المفوضية الأوربية مع رئيس الوزراء الكرواتي في زغرب

لبنان

15:30 بتوقيت مكة المكرمة

الجزيرة مباشر ترصد أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في مخيم شاتيلا وتطلعاتهم في عام 2023

البرازيل

16:00 بتوقيت مكة المكرمة

مراسم تأبين وجنازة أسطورة كرة القدم الراحل بيليه

السودان

16:30 بتوقيت مكة المكرمة

الجزيرة مباشر ترصد من جزيرة توتي مظاهر احتفال السودانيين بالعام الجديد 2023

طرابلس

17:00 بتوقيت مكة المكرمة

المؤتمر الصحفي للناطق الرسمي باسم رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا

بيت لحم/فلسطين

18:00 بتوقيت الدوحة

الجزيرة مباشر ترصد الأجواء من ساحة كنيسة المهد ببيت لحم في اليوم الثاني من العام الجديد 2023

كيب تاون/ جنوب أفريقيا

18:00 بتوقيت مكة المكرمة

كرنفال مدينة كيب تاون المعروف باسم “كابس كلوبس”

لندن

18:30 بتوقيت مكة المكرمة

الجزيرة مباشر ترصد من أمام إحدى محطات القطارات الرئيسية في لندن مظاهر الإضراب المستمر مع حلول العام الجديد، ورصد جانب من أبرز عناوين الصحف البريطانية.

إسطنبول/تركيا

19:00 مكة المكرمة

مؤتمر صحفي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة