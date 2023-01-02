بعمق 35 مترا.. عمال إنقاذ يحاولون انتشال طفل عالق منذ يومين داخل عمود خرساني (فيديو)

ما زال المئات من عمال الإنقاذ في فيتنام يبذلون قصارى جهدهم، اليوم الاثنين، لإخراج طفل (10 سنوات) بعد سقوطه منذ يومين داخل عمود خرساني ضيق في موقع للبناء عشية رأس السنة الجديدة.

وسُمع (لي هاو نام) وهو يبكي طلبًا للمساعدة بعد مدة قصيرة من سقوطه في الكتلة الخرسانية صباح السبت الماضي، لكن رجال الإنقاذ لم يتلقوا أي رد منه اليوم، عندما شرعوا في إنزال كاميرا في محاولة لتحديد موقعه في العمود الخرساني الذي يبلغ طوله 35 مترًا.

ووقع الحادث في موقع لبناء جسر في مدينة ميكونغ حيث كان الصبي يبحث مع أصدقائه عن خردة الحديد.

ونقلت صحيفة (توي تري نيوز) المحلية عن مدير إدارة النقل في المنطقة قوله “لا يمكنني استيعاب كيف سقط الطفل في هذه الكتلة الخرسانية المجوفة التي يبلغ قطرها 25 سنتيمترًا فقط، قبل أن يندفع 35 مترًا للأسفل”.

وأفادت وسائل إعلام بفشل جهود رفع الكومة الخرسانية بالرافعات والحفارات حتى الآن، كما لم يتمكن رجال الإنقاذ من تحديد موقع الطفل.

وضخ أفراد الإنقاذ كميات من الأكسجين داخل الكتلة الخرسانية، وشرعوا في تليين التربة المحيطة بها لكن الكتلة مالت قليلًا، مما يعقد جهود انتشال الطفل.

وذكرت صحيفة (توي تري) الفيتنامية أن السلطات “ليست متأكدة من الحالة الراهنة للطفل. لقد توقف عن التفاعل مع الخارج رغم أن الأكسجين كان يُضخ دائمًا في الحفرة”.

وطلب رئيس الوزراء (فام مينه تشينه) من فِرق الإنقاذ على مستوى البلاد الانضمام إلى جهود السلطات المحلية لإنقاذ الطفل.