استشهاد شابين فلسطينيين برصاص الاحتلال وهدم منزلي شهيدين في جنين (فيديو)

استشهد شابان فلسطينيان وأصيب 6 آخرون -أحدهم بجروح خطيرة- برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها قرية كفر دان غرب جنين فجر اليوم الاثنين.

والشهيدان هما، محمد سامر حوشية (21 عاما) وهو من بلدة اليامون، وقد أصيب بعدة رصاصات في صدره، والفتى فؤاد محمود أحمد عابد (17 عاما) من كفر دان، وقد أصيب في البطن والفخذ.

📹 متابعة صفا | شاهد | وداع الشهيد محمد حوشية الذي ارتقى برصاص الاحتلال خلال اقتحام بلدة كفردان غرب جنين pic.twitter.com/SExvtaZBua — وكالة صفا (@SafaPs) January 2, 2023

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال، ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت قرية كفردان، وحاصرت منزلي ذوي الشهيدين أحمد أيمن إبراهيم عابد، وعبد الرحمن هاني صبحي عابد، تمهيدا لهدمهما.

وأدى ذلك إلى اندلاع مواجهات، حيث رشق عشرات الفلسطينيين القوات الإسرائيلية بالحجارة، واستخدمت تلك القوات الرصاص الحي والمعدني لتفريقهم.

وأصيب خلال المواجهات 8 فلسطينيين بالرصاص، وأعلن لاحقا عن استشهاد شابين منهم متأثرين بجروحهما، كما اعتقلت قوات الاحتلال خلال عملية الاقتحام الشاب ماهر هاني عابد بعد أن داهمت منزله، وهو شقيق الشهيد عبد الرحمن.

🔴 متابعة صفا | وزارة الصحة: استشهاد الشابين محمد سامر حوشية 22 عاما بعد إصابته برصاصة في الصدر وفؤاد محمد عابد 25 عاماً بعد إصابته بالرصاص في البطن والفخذ خلال العدوان الإسرائيلي على كفر دان بمحافظة جنين، فيما أصيب 3 مواطنين آخرين بينهم شاب بحالة حرجة (إصابة بالصدر) — وكالة صفا (@SafaPs) January 2, 2023

والشهيدان أحمد وعبد الرحمن عابد ارتقيا برصاص قوات الاحتلال في الرابع عشر من شهر سبتمبر/أيلول الماضي (2022) بالقرب من حاجز الجلمة العسكري، خلال تنفيذ عملية إطلاق نار أسفرت أيضا عن مقتل ضابط إسرائيلي.

وارتقى 224 شهيدا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، العام الماضي 2022، بينهم 59 شهيدا من محافظة جنين.

أول شهيدين خلال العام الجديد

الشاب / محمد حوشة

الشاب / فؤاد عابد

اللذين ارتقيا برصاص جيش الاحتلال خلال المواجهات ببلدة كفردان بجنين pic.twitter.com/j35VXiGuec — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 2, 2023

مسيرة وداع للشهيدين

وانطلقت صباح اليوم في مدينة جنين مسيرة حاشدة من أمام مستشفى ابن سينا، حمل المشاركون فيها جثماني الشهيدين عابد وحوشية على الأكتاف، وجابوا شوارع المدينة ومخيمها، مرددين هتافات منددة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة في حق الفلسطينيين.

شاهد| اشتعال النيران في جيب عسكري لجيش الاحتلال لثر الاشتباكات في كفر دان بجنين. pic.twitter.com/HICHYtX35V — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 1, 2023

ودعا المشاركون في المسيرة إلى تعزيز الوحدة الوطنية باعتبارها السلاح الأقوى لمواجهة الاحتلال، مطالبين بضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، خاصة في ظل الحكومة الإسرائيلية الجديدة المتطرفة.

#عاجل | مصادر طبية: "إصابة سادسة بحالة حرجة تصل مستشفى ابن سينا في جنين، برصاص الاحتـلال المقتحم لبلدة كفردان". pic.twitter.com/6cuVZo3vLI — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) January 2, 2023

ونعت حركة (فتح) الشهيدين عابد وحوشية، ودعت جماهير محافظة جنين إلى المشاركة في تشييع جثمانيهما من أمام مستشفى جنين الحكومي قبل نقلهما إلى مسقط رأسيهما في اليامون وكفر دان.

🔴 متابعات صفا | كتائب القسام بجنين: يخوض مجاهدونا وفصائل المقاومة اشتباكًا عنيفًا مع قوات الاحتلال الصهيونية المقتحمة لقرية كفردان واستهدفوها بوابل كثيف من الرصاص والعبوات المتفجرة — وكالة صفا (@SafaPs) January 1, 2023

التصدي للعدوان

من جانبها قالت كتيبة جنين -وهي مجموعة مسلحة تضم مقاتلين من فصائل فلسطينية متعددة- إنها تصدت للقوات المقتحمة وأصابتها إصابات مباشرة.

وقالت في بيان “يواصل مجاهدونا حتى اللحظة عمليات التصدي والاشتباك مع قوات الاحتلال بصليات من الرصاص والعبوات الناسفة ويحققون إصابات مباشرة”.

📹 متابعة صفا| اشتباك مسلح بين مقاومين وقوات الاحتلال على دوار فرعون غربي جنين pic.twitter.com/bHeZ348l09 — وكالة صفا (@SafaPs) January 1, 2023

والشهيدان هما أول الضحايا الفلسطينيين في العام الجديد وبعد تولي الحكومة الإسرائيلية اليمينية الجديدة بزعامة بنيامين نتياهو لمهامها.

وتهدم إسرائيل منازل فلسطينيين بزعم تنفيذ هجمات ضدها، تُسفر عن مقتل إسرائيليين، وهو ما تستنكره المؤسسات الحقوقية لكونه من أساليب العقاب الجماعي.