البصرة.. قتيل و60 إصابة بين مشجعي نهائي “خليجي 25” جراء التدافع والأمن يغلق بوابات الملعب (فيديو)

أفاد مصدر طبي عراقي، اليوم الخميس، بتسجيل حالة وفاة و60 إصابة بين المشجعين نتيجة التدافع بمحيط ملعب جذع النخلة في البصرة، حسبما أعلنت وكالة الأنباء الرسمية.

ونقلت الوكالة العراقية عن المصدر قوله إن “هناك حالات حرجة بين المصابين”.

وتشهد المدينة الرياضية في البصرة، اليوم، إقامة مباراة المنتخب العراقي أمام المنتخب العماني في نهائي بطولة كأس الخليج العربي بنسختها الخامسة والعشرين، التي انطلقت في السادس من الشهر الحالي بمشاركة 8 منتخبات هي العراق وقطر والسعودية والكويت وعمان والبحرين والإمارات واليمن.

إغلاق بوابات الملعب

بدوره، دعا الناطق باسم القائد العام للجيش يحيى رسول عبد الله، في بيان، المواطنين إلى “الالتزام بالتعليمات الخاصة بنهائي بطولة خليجي 25، وذلك من أجل إتمام هذا العرس الكروي بشكل حضاري يليق بتاريخ العراق وشعبه”.

وأعلن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، في بيان، إغلاق بوابات ملعب جذع النخلة بعد امتلائه بالجماهير، وأضاف “لن يتم السماح لأي أحد بالدخول بعد إغلاق بوابات الملعب”.

نداء لجماهير نهائي “خليجي 25”

ووجَّهت وزارة الداخلية العراقية، نداءً لجماهير نهائي خليجي 25، داعية المواطنين إلى الالتزام بالتنظيم والتعليمات الصادرة من القوات الأمنية.

وقال مدير الإعلام والعلاقات العامة في الوزارة اللواء سعد معن، في بيان، إن “على المواطنين المتواجدين في البصرة، عدم التوجه إلى الملعب مالم يكن لديكم تذاكر خاصة بالمباراة”.

وأضاف “أعداد الجماهير كبيرة جدًا، ولا نريد أن تكون هنالك حالات اختناق، ويكون الضغط بشكل مضاعف على القوات الأمنية”.

ودعا المشجعين إلى “الالتزام بالتنظيم والتعليمات الصادرة من القوات الأمنية، وممكن مشاهدة المباراة في الأماكن العامة”، وتابع “لا يمكن أن تتم الفرحة ولا يمكن أن يكون هناك فوز إلا بسلامة المواطنين”.