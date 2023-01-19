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“فكاهة مغلّفة برداء العنصرية”.. لعبة تثير غضبا واسعا على منصات التواصل في فرنسا

لعبة ورقية تثير الجدل في فرنسا (Pixabay)
19/1/2023-|آخر تحديث: 19/1/202305:45 PM (مكة المكرمة)

أثارت لعبة فرنسية غضبًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي في البلاد، بسبب “نكات عنصرية” احتوتها اتجاه الجالية العربية والأفريقية الموجودة في فرنسا.

وكانت “اليوتيوبرة” الفرنسية سليمة بوامبقا، قد نشرت مقطع فيديو عبر حسابها في إنستغرام، يتعلق بلعبة “تضحك تخسر” وسلطت الضوء على النكت العنصرية التي احتوتها بالسخرية من العرب والأفارقة ذوي البشرة السمراء.

ومن بين النكت التي وردت في اللعبة على شكل بطاقات: كيف تسمي حافة مليئة بالمهاجرين والأفارقة؟ الجواب: “car louche” أي حافلة مشبوهة، وهذه العبارة تشير إلى “كحلوش” وهو الشخص الأسود البشرة بلهجة دول المغرب الكبير.

 

وأعلنت شركة كارفور أحد المتاجر التي جرى تسويق اللعبة بها خلال ردها على أحد التعليقات سحب المنتج من كافة محلاتها في كل المناطق والولايات الفرنسية.

ونشر مخترع اللعبة الكوميدي عزيز أبو درار، بيانا عبر حسابه في إنستغرام، قدم فيه اعتذاره، مؤكدًا أنه سيعمل على إزالة أو استبدال كل البطاقات التي تحمل معنى سيئ وأنه لم يكن ينوي الإساءة.

وكان مغردون قد دعوا إلى مقاطعة اللعبة عبر منصات التواصل الاجتماعي، واعتبروها فكاهة مغلفة برداء العنصرية، ولا يمكن بأي طريقة أن يكون العرق أو الجنس موضوع ضحك أو فكاهة.

وكتب أحد المغردين “لا أجد أنه من الطبيعي أن تكون هذه اللعبة في متناول الأطفال لأنها تضع هراء في رؤوسهم”.

وكتب آخر “إذا كنت مسلمًا وتدعم هذا النوع من الأشياء عن طريق الشراء أو الضحك، فلديك مشكلة كبيرة في فهم الدين”.

المصدر : خدمة سند + مواقع التواصل