“فكاهة مغلّفة برداء العنصرية”.. لعبة تثير غضبا واسعا على منصات التواصل في فرنسا

أثارت لعبة فرنسية غضبًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي في البلاد، بسبب “نكات عنصرية” احتوتها اتجاه الجالية العربية والأفريقية الموجودة في فرنسا.

وكانت “اليوتيوبرة” الفرنسية سليمة بوامبقا، قد نشرت مقطع فيديو عبر حسابها في إنستغرام، يتعلق بلعبة “تضحك تخسر” وسلطت الضوء على النكت العنصرية التي احتوتها بالسخرية من العرب والأفارقة ذوي البشرة السمراء.

ومن بين النكت التي وردت في اللعبة على شكل بطاقات: كيف تسمي حافة مليئة بالمهاجرين والأفارقة؟ الجواب: “car louche” أي حافلة مشبوهة، وهذه العبارة تشير إلى “كحلوش” وهو الشخص الأسود البشرة بلهجة دول المغرب الكبير.

وأعلنت شركة كارفور أحد المتاجر التي جرى تسويق اللعبة بها خلال ردها على أحد التعليقات سحب المنتج من كافة محلاتها في كل المناطق والولايات الفرنسية.

Bonjour et merci pour votre alerte. Nous allons retirer ce jeu de la vente qui ne reflète en rien les valeurs de Carrefour. Bonne journée. L’équipe Carrefour. — Carrefour (@CarrefourFrance) January 18, 2023

ونشر مخترع اللعبة الكوميدي عزيز أبو درار، بيانا عبر حسابه في إنستغرام، قدم فيه اعتذاره، مؤكدًا أنه سيعمل على إزالة أو استبدال كل البطاقات التي تحمل معنى سيئ وأنه لم يكن ينوي الإساءة.

وكان مغردون قد دعوا إلى مقاطعة اللعبة عبر منصات التواصل الاجتماعي، واعتبروها فكاهة مغلفة برداء العنصرية، ولا يمكن بأي طريقة أن يكون العرق أو الجنس موضوع ضحك أو فكاهة.

وكتب أحد المغردين “لا أجد أنه من الطبيعي أن تكون هذه اللعبة في متناول الأطفال لأنها تضع هراء في رؤوسهم”.

Jtrouve ca pas normal que ce jeu soit accessible à des enfants par qu’on leur met des conneries dans la tête, mais le “Vaferfout” avec l’accent chinois sgjsusgshsh https://t.co/CYq19AtRF8 — 𝗙𝗥𝗔𝗡𝗞𝗟𝗜𝗡 𝗦𝗔𝗜𝗡𝗧 ☃️ (@vinkedlz4) January 17, 2023

وكتب آخر “إذا كنت مسلمًا وتدعم هذا النوع من الأشياء عن طريق الشراء أو الضحك، فلديك مشكلة كبيرة في فهم الدين”.

Absolument honteux.

Si vous êtes musulmans et que vous cautionnez ce genre de trucs en achetant ou en riant, vous avez un sacré problème de compréhension de la religion.

Repentez-vous et demandez à Allah de vous guider. https://t.co/2HyBvWhlQd — Yûsuf ibn Ayyâsh (@_yusufibnayyash) January 18, 2023