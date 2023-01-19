1.5 مليار مشجع شاهدوا النهائي.. فيفا يكشف عن أرقام مذهلة في مونديال قطر

شهد نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم الذي أقيم بقطر في 18 ديسمبر/ كانون الثاني الماضي حضور 88966 متفرج بملعب لوسيل بجانب 1.5 مليار عبر العالم شاهدوا مباراة نهائية حافلة بالإثارة جمعت بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا.

وذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، الأربعاء، أنه بعد مرور شهر على اليوم الذي رفع فيه ليونيل ميسي وليونيل سكالوني وكتيبة التانغو كأس العالم “نستعرض حقائق وأرقام من البساط الأخضر وخارجه، تعكس الحجم الهائل لأكبر بطولة للعبة رياضية على الإطلاق”.

وأضاف أن الأرقام تشير إلى أن حوالي 5 مليارات شخص تفاعلوا مع بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، حيث تابعوا محتوى البطولة عبر مجموعة من المنصات والأجهزة في جميع أنحاء العالم.

وتابع “استمتع بكأس العالم قطر 2022 من المدرجات 3.4 مليون متفرج مقارنة بـ 3 ملايين شاهدوا نسخة 2018.

وأضاف فيفا “شهدت نهائيات كأس العالم بقطر 172 هدفا لتصبح النسخة الأعلى تهديفياً، محطمة الرقم القياسي السابق البالغ 171 هدفا، والذي شهدته نسختا 1998 و 2014”.

وتابع “شهدت ثلاث مباريات في استاد لوسيل، بما في ذلك المباراة النهائية، أكبر حضور جماهيري لمباراة في كأس العالم منذ نهائي 1994 بين منتخبي البرازيل وإيطاليا أمام 94194 متفرج في ملعب (روز بول) في باسادينا (كاليفورنيا).

وأشار فيفا إلى أن “كريستيانو رونالدو أصبح أول لاعب يسجل في 5 نسخ لكأس العالم وهي 2006 و2010 و2014 و2018 و2022، بينما أصبح ليونيل ميسي أول لاعب يسجل في 4 مباريات متتالية في مرحلة خروج المغلوب في كأس العالم منذ إدخال دور الـ 16 في الحقبة الحديثة للبطولة في نسخة المكسيك 1986”.

وأوضح فيفا أن “النجم الأرجنتيني حطم رقماً آخر حين خاض مباراته رقم 26 في نهائيات كأس العالم في النهائي ضد فرنسا، متجاوزا الرقم القياسي المسجل باسم الألماني لوثار ماتيوس”.

وذكر فيفا “أن أسرع هدف جاء بعد مرور 68 ثانية فقط حين سجل اللاعب الكندي ألفونسو ديفيز البالغ من العمر 22 عاما هدفا في مرمى كرواتيا. وفي عمر 18 عاما و110 أيام، أصبح الإسباني غابي أصغر لاعب يهز الشباك في أم البطولات منذ بيليه في نسخة 1958 حين سجل هدفاً بتسديدة مذهلة في فوز منتخب (الماتادور) العريض بنتيجة 7 – صفر على كوستاريكا”.

واستطرد الفيفا “شهدت بطولة كاس العالم في قطر الكثير من الإنجازات البارزة الأخرى، حيث أصبحت ستيفاني فرابارت أول سيدة تحكم مباراة في كأس العالم، حيث شكلت برفقة المساعدتين نويز باك وكارين دياز أول ثلاثي نسائي على الإطلاق يدير مباراة في البطولة”.

وأضاف أن “نهائيات قطر 2022 هي أول نسخة يصل فيها منتخب أفريقي إلى الدور قبل النهائي، حيث نجحت حملة منتخب المغرب المذهلة في توحيد الشرق الأوسط والعالم العربي”.

وتابع “حضر 1.85 مليون زائر مهرجان المشجعين في الدوحة وكان له نشيده الخاص لأول مرة. حيث كانت “توكو تاكا” واحدة من الأغاني الـ 9 لأول ألبوم موسيقى رسمي لكأس العالم، والذي حقق 450 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب”.

واختتم فيفا تقريره بالقول “ولأن أي بطولة لا يمكن أن يكتب لها النجاح بدون العمل الشاق وراء الكواليس، فقد شارك في كأس العالم قطر 2022، نحو200 ألف متطوع، تم اختيارهم من 150 جنسية. وتراوحت أعمار المتطوعين بين 18 و77 عاما”.