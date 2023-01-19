نصر الله: لبنان يتوفر على ثروة هائلة من النفط والغاز في البحر والبر (فيديو)

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، الخميس، إن كل المعطيات والمعلومات المتوفرة حتى الآن تؤكد أن لبنان لديه ثروة هائلة من النفط والغاز في البحر والبر.

وأضاف نصر الله في كلمة أمام أنصاره “يوجد في لبنان ثروة هائلة من النفط، لكن لا يجب أن نبني اقتصادنا على النفط والغاز فقط”.

وتابع قائلًا: رغم خطابات اليأس والتشكيك التي نسمعها من أكثر من طرف، فإن الدراسات والمعلومات أكدت أن هناك شيئًا هائلًا في بحر لبنان. مضيفًا أنه لا جدال في أن الثروة الهائلة من النفط والغاز التي توجد في مياه البحر الأبيض المتوسط هي التي دفعت الدول التي لها حدود بحرية في البحر المتوسط مثل اليونان ومصر وسوريا ولبنان وإسرائيل للاستفادة من هذه الثروات.

وأوضح نصر الله أن دول الاتحاد الأوربي أعلنت بصورة رسمية استغناءها عن النفط الروسي، ورغم طلبها لمواد الطاقة من دول الخليج وبعض دول المتوسط، فإنها ما زالت بحاجة للمزيد.

وقال “النفط في حوض المتوسط موجود والنقل أسهل والسوق متوفر ويجب أن يستفيد لبنان من هذا الوضع”.

وأضاف أن لبنان كان على مقربة من “الدخول في حرب مع العدو الإسرائيلي” من أجل المحافظة على سيادته على مياهه الإقليمية، داعيًا وزارة الطاقة والمعادن اللبنانية إلى ضرورة توسيع عمليات التنقيب عن النفط والغاز.

وعلى صعيد التنقيب عن النفط والغاز في البر، قال نصر الله “قطعًا وجزمًا يوجد نفط بأرض لبنان” مضيفًا أن “الكيان الصهيوني” يستخرج النفط من مناطق الشمال المحاذية للبنان، وسوريا تستخرج هي الأخرى النفط من بلدة الجزيرة في المنطقة الحدودية مع لبنان.

ورأى نصر الله أن ملف النفط والغاز في لبنان من الملفات الكبرى التي لا يجب أن يتأثر بالوضع السياسي أو غياب رئيس للبلاد.

وأقر نصر الله بأن الوضع الاقتصادي صعب في لبنان، لكنه لا يختلف عما يقع في الكثير من دول العالم. مشددًا على أن مسؤولية تغيير هذا الوضع لا يقع على الحكومة وحدها، ولكن على الشعب والقوى السياسية معًا.

وقال إن خروج لبنان من هذا الوضع يقتضي وجود رئيس دولة وحكومة ووزراء لا يأبهون بالقرارات والتعليمات الصادرة من السفارة الأمريكية في بيروت.