تشاهدون اليوم على الجزيرة مباشر 19 يناير/كانون الثاني 2023
ندعوكم متابعينا إلى المشاركة بآرائكم وأسئلتكم في الفعاليات التالية المقرر أن تكون في قائمة الأحداث التي تنقلها إليكم الجزيرة مباشر اليوم الخميس 19 يناير/كانون الثاني 2023.
تواصلوا معنا عبر تطبيق واتساب الخط الساخن للجزيرة مباشر على الرقم 0097450978083، ويمكنكم المشاركة في الفعاليات المختلفة بإرسال رسالة نصية أو صوتية أو فيديو.
إدلب – سوريا
10:30 بتوقيت مكة المكرمة.
رصد أوضاع النازحين في ريف إدلب ونقل عائلات نازحة من الخيام لبناء منظم.
رام الله
12:00 بتوقيت مكة المكرمة.
وقفة لدعم الأسرى ورفض تنكيل إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي بحقهم.
تونس
13:00 بتوقيت مكة المكرمة.
وقفة احتجاجيّة أمام مقر وزارة العدل للمطالبة بإطلاق سراح رئيس الحكومة السابق ونائب رئيس حركة النهضة.
ولاية جنوب دارفور
13:15 بتوقيت مكة المكرمة.
كلمة لوزير المالية السوداني ورئيس حركة العدل والمساواة السودانية.
دافوس – سويسرا
13:30 بتوقيت مكة المكرمة.
كلمة للرئيس الكوري الجنوبي في المنتدى الاقتصادي العالمي.
باريس
14:00 بتوقيت مكة المكرمة.
مظاهرات مناهضة لاقتراح الحكومة رفع سن التقاعد القانوني.
الجزائر
14:10 بتوقيت مكة المكرمة.
كلمة للرئيس الجزائري.
الخرطوم
15:00 بتوقيت مكة المكرمة.
مظاهرات رافضة للاتفاق الإطاري وتطالب بمحاسبة قتلة المتظاهرين.
دافوس
16:00 بتوقيت مكة المكرمة.
كلمة للرئيس العراقي ورئيس الوزراء الأردني.