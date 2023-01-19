تشاهدون اليوم على الجزيرة مباشر 19 يناير/كانون الثاني 2023

ندعوكم متابعينا إلى المشاركة بآرائكم وأسئلتكم في الفعاليات التالية المقرر أن تكون في قائمة الأحداث التي تنقلها إليكم الجزيرة مباشر اليوم الخميس 19 يناير/كانون الثاني 2023.

تواصلوا معنا عبر تطبيق واتساب الخط الساخن للجزيرة مباشر على الرقم 0097450978083، ويمكنكم المشاركة في الفعاليات المختلفة بإرسال رسالة نصية أو صوتية أو فيديو.

إدلب – سوريا

10:30 بتوقيت مكة المكرمة.

رصد أوضاع النازحين في ريف إدلب ونقل عائلات نازحة من الخيام لبناء منظم.

رام الله

12:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وقفة لدعم الأسرى ورفض تنكيل إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي بحقهم.

تونس

13:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وقفة احتجاجيّة أمام مقر وزارة العدل للمطالبة بإطلاق سراح رئيس الحكومة السابق ونائب رئيس حركة النهضة.

ولاية جنوب دارفور

13:15 بتوقيت مكة المكرمة.

كلمة لوزير المالية السوداني ورئيس حركة العدل والمساواة السودانية.

دافوس – سويسرا

13:30 بتوقيت مكة المكرمة.

كلمة للرئيس الكوري الجنوبي في المنتدى الاقتصادي العالمي.

باريس

14:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مظاهرات مناهضة لاقتراح الحكومة رفع سن التقاعد القانوني.

الجزائر

14:10 بتوقيت مكة المكرمة.

كلمة للرئيس الجزائري.

الخرطوم

15:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مظاهرات رافضة للاتفاق الإطاري وتطالب بمحاسبة قتلة المتظاهرين.

دافوس

16:00 بتوقيت مكة المكرمة.

كلمة للرئيس العراقي ورئيس الوزراء الأردني.