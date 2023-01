الهند.. متطرفون هندوس يعتدون بوحشية على طالب مسلم أمام زميلته (فيديو)

تعرض شاب مسلم لاعتداء جسدي من قبل أشخاص ينتمون لبعض الجماعات الهندوسية المتشددة، في مدينة خاندوا وسط الهند، في ظل تزايد وتيرة العداء تجاه المسلمين هناك خلال الفترة الأخيرة.

ووثق المعتدون أنفسهم لحظة الاعتداء على شهباز، الطالب في كلية علوم الحاسب، عندما كان يخاطب إحدى بنات قريته (هندوسية) وزميلته في الكلية، فتقدم نحوه أفراد من جماعة هندوسية متطرفة وتناوبوا الاعتداء عليه، بالقرب من أحد مراكز التسوق، زاعمين أنه كان يحاول التحرش بزميلته.

وقال شهباز إنه تعرض للضرب المبرح، يوم الثلاثاء 3 من يناير/كانون الثاني الجاري، وقام المعتدون بالاستيلاء بالقوة على ما معه من نقود، ثم أجبروا عائلة الفتاة على تحريك دعوى قضائية ضده بدعوى التحرش.

A Muslim student, doing Masters in Computer Science is being brutally beaten up by a Hindu Supremacist vigilante group for talking to a Hindu girl in MP, India. pic.twitter.com/Ecl6NFjC1Y

بدورها قالت الشرطة الهندية في بيان، إن شهباز لم يستطع تحديد أسماء الأشخاص الذين اعتدوا عليه، فقاموا بتقييد الحادث ضد مجهول، مشيرة إلى أن أجهزة الأمن سوف تسعى لتحديد هوية الجناة وملاحقتهم.

وأدانت المنظمة الدولية لحقوق الإنسان، بشدة أعمال العنف التي تستهدف المسلمين والمسيحيين والسيخ في الهند، ووصفتها بـ”الغوغائية”، ملقية باللوم على السياسات التي تنتهجها حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي بحق الأقليات، وطالبتها بوقف كل أشكال العنف والتمييز، والعمل على تعزيز التعايش السلمي.

#India🇮🇳 We strongly condemn the recent acts of mob violence targeting Muslims, Christians, and Sikhs in India. The nationalist policies of PM Modi's government are to blame for these atrocities. Discrimination and violence must stop. Government must promote peaceful coexistence. pic.twitter.com/U6RonXyZQY

— International Human Rights Foundation (@Declaracion) January 18, 2023