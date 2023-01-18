وزير الخارجية الإيطالي: روما مستعدة لزيادة عدد المهاجرين من تونس (فيديو)

أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم الأربعاء، بعد لقاء مع الرئيس التونسي قيس سعيّد أن بلاده مستعدة لزيادة عدد المهاجرين القانونيين من تونس، لكنها بالمقابل تدعو إلى بذل مزيد من الجهود لمكافحة ظاهرة الهجرة غير النظامية.

وقال الوزير الإيطالي في مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية على صفحتها بموقع فيسبوك إن إيطاليا تريد التعاون مع تونس “لتقليص الهجرة غير القانونية وتعزيز الهجرة القانونية”.

وأضاف “تونس مثل إيطاليا، دولتان تعانيان من الهجرة غير القانونية”.

وأجرى وزير الخارجية الإيطالي، الذي يرافقه وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي في زيارته إلى تونس، محادثات مع سعيّد ووزير الخارجية عثمان الجرندي ووزير الداخلية توفيق شرف الدين.

وأوضح وزير الداخلية الإيطالي أن بلاده تستقبل أعدادًا كبيرة من المهاجرين من تونس.

وتابع “تونس هي أيضًا ضحية لظاهرة الهجرة غير القانونية، فمنذ العام الفائت، جاء منها العديد من المهاجرين إلى إيطاليا” ممن هم من دول جنوب الصحراء الكبرى.

وتفيد الأرقام الرسمية أن إيطاليا استقبلت أكثر من 32 ألف مهاجر في العام 2022 من بينهم 18 ألف تونسي.

وأكد الوزيران الإيطاليان ضرورة تبني “مقاربة شاملة” وليس “أمنية بشكل حصري”، وأوضح تاياني أنه يجب أن “نفهم لماذا يقرر الآلاف مغادرة بلدهم الأصلي؟”.

كما أعلن تاياني أن روما وتونس تريدان “تبادل الاستراتيجيات” و “إيجاد حلول جيدة”، لأن من الضروري “مكافحة الإرهاب والفقر والمرض وتغير المناخ معًا”.

وتابع الوزير “يجب أن نعمل للسماح للشباب الأفارقة بأن يحلموا في وطنهم”، ومن أجل ذلك، من الضروري “زيادة الاستثمارات في أفريقيا”.

وقال إن إيطاليا “مستعدة لزيادة عدد المهاجرين القانونيين المتكونين في تونس، والقادرين على القدوم للعمل في مجالي الزراعة والصناعة”.

وأكد المسؤول الإيطالي أن ذلك يمر عبر إبرام اتفاقيات “للحصول على عمّال قانونيين، شباب تونسيين وأفارقة، يمكنهم الاندماج”، وتقليل عدد الذين “يأتون للعمل بشكل غير قانوني، ويتقاضون أجورًا زهيدة”.